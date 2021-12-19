* تم التحديث بخبر عن مصر

تحذيرات حمدوك

- حذر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء السبت من تهديد مقبل لوحدة واستقرار البلاد، بحسب عدة وسائل إعلامية.

وقال حمدوك ان المبادارات السياسية السابقة للتقارب بين القوى المدنية والعسكرية قد فشلت وهو ما هدد التطور السياسي في البلاد. وقد عاد حمدوك لمنصبه بموجب اتفاق توصل إليه مع الجيش في 21 نوفمبر الماضي بعد الانقلاب العسكري الذي أدى لعزله في أكتوبر وفجر أزمة سياسية.

ويتزامن إعلان حمدوك مع الذكرى الثالثة للثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.

وانطلقت في السودان مسيرات حاشدة مساء السبت ساعات قبل موعدها المقرر الأحد.

للمزيد: الغموض يخيم على مستقبل السودان عقب إتفاق حمدوك والبرهان

ولي العهد السعودي يطلق مخطط مشروع وسط جدة

- أطلق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مخطط مشروع وسط جدة بإجمالي استثمارات تقدر ب 75 مليار ريال سعودي (20 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وسيمول صندوق الاستثمارات العامة جزء من المشروع وسيسمح بدخول مستثمرين محليين وأجانب.

وسيتضمن المشروع تطوير دار أوبرا ومتحف وإستاد رياضي ومباني أخرى بالإضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية.

للمزيد: السعودية في أرقام: الجزء الأول

محكمة بريطانية تحكم لصالح بنك بلوم اللبناني

- قضت محكمة في بريطانيا بأن بنك بلوم اللبناني يعتبر قد سدد دينه لأحد عملائه بإصدار شيك داخل لبنان، بحسب رويترز.

وواجه البنك قضية رفعها أحد العملاء لم يتمكن من تحويل ودائعه بسبب القيود على التحويلات الرأسمالية بالعملات الأجنبية التي يفرضها لبنان منذ انهيار النظام المالي عام 2019.

ويعني الحكم أن بنك بلوم غير ملزم بتحويل حوالي 1.4 مليون دولار من وديعة بلال خليفة الذي يقاضيه.

للمزيد: الليرة اللبنانية إلى أين؟

إيران تؤجل المفاوضات حول العودة للصفقة النووية

- قررت إيران يوم الجمعة تأجيل المحادثات التي يتم عقدها في فيينا لبحث العودة للاتفاق النووي حتى يتسنى للوفد العودة لبلاده للتشاور، بحسب آسوشياتد برس.

واعتبر المفاوضون الأوروبيون أن التوقف "مخيب للآمال" إلا أنهم أشاروا إلى تحقيق تقدم "تقني".

للمزيد: جولة مفاوضات جديدة وغير مبشرة تبدأ مع إيران

"السويدي إليكتريك" المصرية توقع مشروعين بقيمة 1.6 مليار جنيه

-قالت شركة السويدي إليكتريك المصرية، إن شركة رواد الهندسة الحديثة التابعة لها، وقعت عقدين لتنفيذ أعمال بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه (102 مليون دولار)، بحسب بيانين منفصلين للبورصة، يوم الأحد.

وذكرت السويدي إليكتريك أن العقد الأول مع شركة إعمار مصر، لتنفيذ مشروع "ميفيدا أوفيس بارك" بقيمة حوالي 996 مليون جنيه (63.5 مليون دولار)، والثاني مع نيو جيزة، لتنفيذ مشروع المستشفى الجامعي بقيمة 602 مليون جنيه (38.4 مليون دولار).



تطور جديد في صفقة الاستحواذ على مستشفى كليوباترا

- قال مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا المصرية، في بيان للبورصة، يوم الأحد، إن سعر عرض الشراء الاختياري المقدم من "إم سي آي كابيتال هيلث كير" للرعاية الصحية، للاستحواذ على نحو 26.2% من أسهمها بسعر 5 جنيهات (0.23 دولار) للسهم، يزيد بنحو 12% عن متوسط السعر في أخر 3 شهور، ويزيد بنحو 14% عن متوسط السعر في ستة أشهر.

وكانت هيئة الرقابة المالية في مصر وافقت على نشر عرض الشراء، والمتاح حاليا أمام المساهمين منذ 13 ديسمبر وحتى يوم 26 من نفس الشهر.

وأعلنت "كير هيلث كير" المساهم الأكبر في شركة مستشفى كليوباترا، في وقت سابق أنها تعتزم بيع ما بين 8 و12% من أسهمها في عرض الشراء لصالح شركة "إم سي أي كابيتال هيلث كير" التي يمتلكها بنك مصر الحكومي بنسبة 40%، وبنك استثمار "سي آي كابيتال" المصري بنسبة 40%.

المركزي المصري يثبت سعر الفائدة

- قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الحفاظ على أسعار الفائدة في آخر اجتماع لها هذا العام، بحسب بيان البنك.

ويبلغ سعر العائد على الودائع 8.25% والعائد على الإقراض 9.25%.

مصر تعلن اكتشاف 3 حالات أوميكرون

- أعلنت وزارة الصحة المصرية عن اكتشاف 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، بحسب بيان الوزارة عبر فيسبوك.

وأكد البيان أن حالتين من الثلاثة لم يظهروا أي أعراض بينما أظهرت الحالة الأخيرة أعراض خفيفة.

الحكم بالسجن المؤبد على محمود عزت

حكمت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان.

للمزيد: من هو نجيب سميح ساويرس؟

قطر تعلن اكتشاف 4 حالات أوميكرون

- أعلنت وزارة الصحة القطرية عن اكتشاف 4 حالات مصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأوضحت الوزارة أن الحالات كانت لمواطنين ومقيمين عائدين من الخارج ولم تتطلب أي حالة منهم دخول المستشفى.

للمزيد: قطر من الأزمة الخليجية لكوفيد- 19، كيف كان الأداء الاقتصادي؟

فيضانات بكردستان العراق تودي بحياة 11 شخص

- أودت فيضانات بأربيل في كردستان العراق بحياة 11 شخص فجر الجمعة بينما تحذر السلطات من احتمال فيضانات أخرى، بحسب العربية.

وتركزت السيول في أحياء شعبية متسببة بأضرار مادية كبيرة.

للمزيد: كيف سيتأثر المشهد العراقي بمحاولة اغتيال الكاظمي؟

تونس تعيد إحياء الذكرى ال 11 للثورة

- شهدت تونس احتجاجات واسعة يوم الجمعة في الذكرى ال11 للثورة التونسية، حيث عبر متظاهرون عن رفضهم لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد والتي عززت انفراده بالسلطة، بحسب بي بي سي.

وأعلن سعيد يوم الاثنين الماضي عن تمديد تعليق البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022، وعن طرح إصلاحات دستورية للاستفتاء العام القادم.

وجاء هذا بعد ان أعلن الرئيس في 25 يوليو الماضي عن مجموعة من الإجراءات تضمنت تجميد عمل البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة.

للمزيد: قرارات الرئيس التونسي في أسبوع

استمرار أزمة الليرة التركية

- هوت الليرة التركية بنسبة 8% يوم الجمعة في ظل مخاوف بتصاعد التضخم بعدما قرر الرئيس رجب طيب أردوغان مواجهة ارتفاع الأسعار بخفض الفائدة، بحسب رويترز.

وخسرت الليرة التركية حوالي 55% من قيمتها هذا العام من بينهم 37% الشهر الأخير فقط.

للمزيد: احتجاج نساء تركيات على قرار أردوغان الانسحاب من معاهدة العنف الأسري

المنتخب الجزائري يفوز بكأس العرب

- فاز المنتخب الجزائري لأول مرة ببطولة كأس العرب لكرة القدم بعدما سجل هدفين مقابل صفر أمام تونس.

وحصدت الجزائر 5 ملايين دولار مقابل فوزها في المباراة التي عقدت في استاد البيت المونديالي على أطراف مدينة الدوحة.

وحازت تونس على الميدالية الفضية فيما أحرزت قطر الميدالية البرونزية.

للمزيد: الجزائر ترفض اللجوء لصندوق النقد، وتهدد بإعدام المضاربين

(إعداد: وعد أحمد، وقد عملت وعد سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها آسيا تايمز وأهرام أونلاين)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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