* تم التحديث بخبرين من مصر

حمدوك يقول للقيادات السياسية إنه سيستقيل خلال ساعات

- قال رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لقيادات سياسية ومفكرين بارزين في السودان إنه ينوي الاستقالة من منصبه خلال ساعات، بحسب رويترز نقلًا عن مصادر مطلعة.

وطالبت المجموعة التي تحدث إليها حمدوك ببقائه في منصبه إلا أنه أكد أنه سيقدم استقالته، بحسب المصادر.

ووافق حمدوك على العودة لمنصبه يوم 21 نوفمبر بعدما سعت قيادات الجيش للإطاحة به يوم 25 أكتوبر، في خطوة تعد انقلابا على اتفاق الشراكة في الحكم بين المدنيين والعسكريين.

والأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في اتهامات للأمن باغتصاب المتظاهرات

- طالب مكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتحقيق في ادعاءات باغتصاب المتظاهرات والاعتداء عليهم جنسيًا في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم، بحسب بيان للمنظمة الأممية.

واستقبلت الأمم المتحدة شكاوى باغتصاب 13 امرأة وفتاة، بالإضافة لانتهاكات جنسية أخرى من قبل قوات الأمن في محيط القصر الرئاسي الأحد الماضي أثناء المظاهرات الحاشدة.

للمزيد: السودان: الصفقة والفرصة التي لا تفوت



الإنتخابات الليبية قد تؤجل ليناير

- قالت المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات في بيان الأربعاء انها تقترح تأجيل الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية لمدة شهر إلى 24 يناير.



إيقاف إنتاج حقول نفط بليبيا

- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة - التي تعفيها من مسؤولية قانونية تجاه عملائها- بعد أن منع حرس المنشآت النفطية إنتاج النفط في عدد من الحقول النفطية، بحسب بيان للمؤسسة.

للمزيد: الانتخابات الليبية، حلم ولا حقيقية؟

برنامج الأغذية العالمي سيقلل الحصص الغذائية في اليمن

- قال برنامج الأغذية العالمي الأربعاء إنه سيقلل الحصص الغذائية المقدمة ل8 ملايين شخص في اليمن ابتداء من يناير بسبب نقص التمويل، بحسب رويترز.

وأضاف إن "خمسة ملايين شخص معرضين لخطر الانزلاق إلى المجاعة سيتلقون حصص كاملة".

أدنوك وطاقة تتفقان على خفض الانبعاثات الكربونية في الحقول البحرية

- توصلت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) لاتفاق مع شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) باستثمارات تبلغ 13.22 مليار درهم (3.6 مليار دولار) في مشروع لخفض الانبعاثات الكربونية في حقول (أدنوك) البحرية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

"سيمبرا انرجي" تبيع جزء من حصتها في البنية التحتية لأبو ظبي للاستثمار

- أعلنت شركة "سيمبرا إنرجي" الأمريكية عن بيع حصة تبلغ 10% من Sempra Infrastructure Partners - التابعة لها - لأحد الشركات التابعة لجهاز أبو ظبي للاستثمار مقابل 1.785 مليار دولار، بحسب بيان للشركة.

وتعمل شركة سيمبرا للبنية التحتية في مجالات الطاقة النظيفة وشبكات الطاقة والغاز المسال.

للمزيد: دبي: هل تتكرر أزمة 2009؟

بطاقات التموين في مصر ستكون لفردين

- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء أن بطاقات التموين التي ستصدر للمواطنين في المستقبل لن تشمل إلا فردين، بحسب رويترز.

وفي سياق آخر قالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم أيضا إنها تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة من الحكومة إلى 50% بحلول عام 2025.

أبو قير للأسمدة تستثمر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

- وقعت شركة أبو قير للأسمدة عقد مع شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مجمع "العالمية للميثانول" باستثمارات تبلغ 2.6 مليار دولار على عدة سنوات لإنتاج ميثانول وأمونيا ، بحسب بيان لمجلس الوزراء عبر فيسبوك.

للمزيد: لا نية لشطب سوديك من البورصة بعد صفقة "الدار- القابضة"

البنك المركزي بالمغرب يبقى على أسعار الفائدة بدون تغيير

- قررت لجنة السياسة النقدية في بنك المغرب المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستوى 1.5%، بحسب بيان للبنك المركزي.

وتوقع البنك المركزي في بيانه أن يرتفع معدل التضخم السنوي من 0.7% في 2020 إلى 1.4% في 2021 ثم إلى 2.1% في العام المقبل قبل أن يتباطآ ليصل إلى 1.4% في عام 2023.

ويتوقع أن يرتفع النمو بنهاية العام الحالي

- وتوقع بنك المغرب أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.7% في 2021 مقارنة بانكماش 6.3% العام الماضي، بحسب بيان المركزي.

للمزيد: ماذا قررت مجموعة من البنوك المركزية في آخر اجتماعاتها ل2021؟

محافظ مصرف لبنان يأمل بالحصول على 12 - 15 مليار دولار

- قال محافظ مصرف لبنان رياض سلامة إنه يأمل بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم من 12 إلى 15 مليار دولار من شأنه أن يحرك الاقتصاد، بحسب فرانس 24.

وأوضح سلامة في ظل استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد: "حصتنا في صندوق النقد هي 4 مليار ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها.. يمكن أن نصل إلى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار"

للمزيد: نقص الوقود يوقف لبنان

إسرائيلي وأميركي يتوفيا متأثرين بإصابتهم بمتحور أوميكرون

- توفي رجل من تكساس بالولايات المتحدة وآخر بإسرائيل بعد إصابتهم بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا، بحسب تقارير صحفية.

وسجلت الولايات المتحدة ما يعتقد انه أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون لرجل في الخمسينيات من عمره لم يحصل على اللقاح ويعاني من أمراض مسبقة. وكان الرجل قد أصيب بكورونا سابقًا، بحسب الواشنطن بوست.

كما سجلت إسرائيل أول حالة وفاة معروفة بمتحور أوميكرون لرجل في الستينات كان يعاني من أمراض أخرى قبل إصابته بالفيروس، بحسب رويترز.

وقامت العديد من الدول باتخاذ اجراءات جديدة تحد من الحركة أو السفر لمواجهة الفيروس.

للمزيد: أماكن للتطعيم غير معتادة ضد فيروس كورونا

(إعداد: وعد أحمد، وقد عملت وعد سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها آسيا تايمز وأهرام أونلاين)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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