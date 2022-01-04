* تم التحديث برقم قياسي جديد لليرة اللبنانية

هجوم لاذع لحزب الله اللبناني على السعودية

- شن الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران حسن نصر الله، في خطاب متلفز يوم الاثنين، هجوم لاذع على السعودية، قائلا إن "السعودية هي من بدأت الإعتداء والحرب، وهي من تآمرت ولم نذهب نحن لنقاتل السعودية"، وهي التصريحات التي تبرأ منها رئيس الوزراء اللبناني لاحقا قائلا إنها لا تمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين.

وقال نصر الله، في كلمته التي نشرتها قناة المنار التابعة لحزب الله، إن "الإرهابي هو من يشن حرب منذ 7 سنوات على الشعب المظلوم في اليمن ويدمر البشر والحجر ... ويقف إلى جانب الولايات المتحدة في في كل حروبها ويفتح لها أرضه وقواعده العسكرية".

للمزيد: السعودية ولبنان: فتيل الأزمة لم ينطفئ بعد

سعر الليرة اللبنانية

- قفز السعر في السوق السوداء ل 29,950 للشراء، و30 ألف ليرة للبيع، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

قرارات أوبك بلس

- قررت مجموعة أوبك بلس ابقاء زيادة الانتاج عند المستوى المقرر له بدون تغيير. وقالت منظمة "أوبك" الثلاثاء، في بيان إن الاجتماع الوزاري-- الذي أقيم عن بعد وحضره وزراء الطاقة من دول أوبك وخارجها-- قرر ابقاء معدل زيادة إنتاج النفط عند 400 ألف برميل يوميًا في فبراير.

وسيعقد تحالف "أوبك بلس" اجتماعه المقبل في الثاني من فبراير.

للمزيد: نفط ليبيا والانتخابات: بصيص أمل أم فرصة ضائعة؟



بدء التداول على شركة "جاهز" السعودية

- قالت البورصة السعودية (تداول)، يوم الثلاثاء، إنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في نمو (السوق الموازية) اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022.

للمزيد: السعودية تفوز بسباق طروحات البورصة في 2021

موانئ دبي تنشئ ميناء بالسنغال بمليار دولار

- تطور موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي ميناء في المياه العميقة في السنغال بتكلفة 1.13 مليار دولار على بعد 50 كيلومتر من العاصمة داكار، وهو مشروع مشترك بين شركة الخدمات اللوجستية ومقرها دبي وهيئة ميناء داكار، بحسب تصريحات نقلتها رويترز عن رئيس السنغال ماكي سال أثناء وضعه حجر أساس المشروع يوم الاثنين.

للمزيد: موانئ دبي العالمية تستحوذ على 60% من شركة يونيكو لوجيستكس

إسرائيل تزود الإمارات بأنظمة لإسقاط الصواريخ

- قالت شركة "إلبيت سيستمز" (Elbit) للصناعات العسكرية، في بيان الاثنين، إن شركة تابعة لها فازت بعقد بنحو 53 مليون دولار مدته 5 سنوات لتزويد سلاح الجو الإماراتي بأنظمة حماية تعمل بالليزر والأشعة تحت الحمراء قادرة على اكتشاف وتحييد الصواريخ، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

للمزيد: أن تصادق إسرائيل.. ولا تبالي

الكويت تمنع التجمعات في الأماكن المغلقة

- قررت الحكومة الكويتية منع أي تجمعات داخل الأماكن المغلقة، بما في ذلك المناسبات الاجتماعية كالأفراح ومجالس العزاء مؤقتا اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 9 يناير وحتى 28 فبراير المقبل، على أن يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي، بحسب بيان لمجلس الوزراء يوم الاثنين.

للمزيد: كل عام وانتم بخير... إغلاقات جديدة بسبب "أوميكرون"

تركيا تلزم المصدرين تحويل ربع دخولهم لليرة

- ستلزم تركيا المصدرين بتحويل ربع عائدات التصدير إلى الليرة، بهدف تعزيز احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. وقال البنك المركزي التركي إنه سيشتري 25% من إجمالي دخل صادرات السلع طالما أن المصدرين يتلقون مدفوعات بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، بحسب ما نشرته بلومبرغ يوم الاثنين.

يأتي هذا فيما بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 36.08%، وهي نسبة قياسية لم تسجل منذ نحو 20 عام.

للمزيد: ما يحدث في تركيا.. هل يظل في تركيا؟

الحفاظ على اتفاق أوبك+ أولوية الأمين العام الجديد للمنظمة

- قال الأمين العام المنتخب لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الكويتي هيثم الغيص، يوم الاثنين، إن استمرار العمل باتفاق أوبك بلس (أوبك وحلفاؤها) هو "أولوية قصوى" للحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط في ظل التحديات الحالية، بحسب قناة العربية ورويترز.

للمزيد: هل تنجح خطة بايدن في كسر إرادة 'أوبك+'؟

"أبل" أول شركة تصل قيمتها لـ3 تريليونات دولار

- أصبحت شركة أبل، يوم الإثنين، أول شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار، وذلك بدعم من ارتفاع الطلب بفعل الجائحة ونمو حصتها السوقية ما ضاعف قيمتها لثلاثة أضعاف في 4 سنوات، بحسب عدة تقارير إعلامية.

للمزيد: أي أزمة؟ عمالقة التكنولوجيا يحققون أرباح كبيرة هذا العام

تهديد نواب فرنسيون بالقتل لدعمهم قانون بطاقات اللقاح

- تلقى نواب فرنسيون تهديدات بالقتل أثناء مناقشة مشروع قانون بطاقات لقاح كورونا، وهو تشريع من شأنه منع غير المطعمين من ممارسة معظم أوجه الحياة العامة يُتوقع تمريره هذا الأسبوع، لكنه أثار غضب معارضي اللقاح في فرنسا صاحبة أحد أعلى معدلات التطعيم في الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير لبي بي سي عربي.

للمزيد: متظاهرون ضد الإغلاق في لندن

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

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