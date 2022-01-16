* تم التحديث بالحكم في استئناف ديوكوفيتش

التحقيق مع "طيران الإمارات" للمرة الثانية في شهر

- فتحت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تحقيق -هو الثاني في أقل من شهر- مع شركة طيران الإمارات بسبب واقعة أدت إلى إلغاء إقلاع رحلة كانت متجهة من مطار دبي إلى حيدر آباد في الهند هذا الشهر، بحسب ما نقلته رويترز عن الشركة يوم السبت.

وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 777، بدأت الإقلاع بينما كانت طائرة أخرى من نفس الطراز تمر عبر مدرج الطائرات، وبعدها ألغي إقلاع الطائرة، بحسب ما نقلته رويترز عن موقع فلايت رادار 24 الذي يرصد حركة الطيران.

للمزيد: طيران الإمارات تستهدف توظيف 3,500

"بن داود القابضة" تؤسس شركة تقنية

- وافق مجلس إدارة مجموعة بن داود القابضة السعودية العاملة في مجال تجارة التجزئة على تأسيس شركة تابعة متخصصة في تقديم حلول ومشروعات تقنية تساعدها في الاستفادة من الفرص الاستثمارية من خلال إنشاء شركات والاستحواذ على كيانات قائمة، بحسب بيان للمجموعة منشور على البورصة السعودية الأحد.

للمزيد: بن داود القابضة.. وافد جديد بالبورصة السعودية

اكتشاف حقل غاز جديد في سوريا

- أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، في بيان يوم السبت، عن اكتشاف جديد للغاز في بئر زملة المهر 1 بريف حمص بوسط سوريا، وقالت إنه سيتم تقييم حجم الإنتاج وربط هذا البئر إلى شبكة الغاز خلال الفترة المقبلة.

للمزيد: اتفاق مصري أردني سوري لنقل الغاز للبنان

حركة أمل وحزب الله يعودان للحكومة اللبنانية لإقرار الموازنة

- أعلنت حركة أمل وحزب الله، يوم السبت، موافقتهما على العودة للمشاركة في أعمال مجلس الوزراء اللبناني من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر به البلاد، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وكانت جلسات مجلس الوزراء توقفت في أكتوبر الماضي بسبب خلافات حول مسار التحقيقات فى انفجار مرفأ بيروت، حيث طالبت حركة أمل وحزب الله باستبعاد قاضي التحقيق في الانفجار طارق البيطار بدعوى عدم احترامه للدستور.

للمزيد: 4 أسباب لتدهور الليرة اللبنانية والوضع واحد

التحقيق في وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

- قرر النائب العام المصري، يوم السبت، فتح تحقيق في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي الذي قضى نحبه الأسبوع الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، مرجعا القرار إلى أن زوجة الإبراشي "شكت في عريضة مقدمة للنيابة العامة طبيبا بالتسبب في وفاته"، بحسب بيان للنيابة العامة المصرية.

إطلاق سراح رهائن الكنيس اليهودي بتكساس

- أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية النجاح في إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزهم رجل في كنيس يهودي في بلدة كوليفيل يوم السبت أثناء مراسم دينية مذاعة عبر الإنترنت. وطالب الرجل بالإفراج عن "عافية صدّيقي" وهي عالمة أعصاب باكستانية تقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 86 عام في الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام في الساعات الأولى من صباح الأحد. وزعم محتجز الرهائن أنه شقيق عافية.

واستمرت عملية الاحتجاز التي شملت 4 رهائن حوالي 10 ساعات قبل أن تعلن السلطات انتهائها بمقتل محتجز الرهائن.

رفض استئناف ديوكوفيتش وترحيله من أستراليا

- سترحل السلطات الاسترالية لاعب التنس الصربي والمصنف الأول على العالم نوفاك ديوكوفيتش ولن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وذلك بعدما رفضت محكمة استرالية، يوم الأحد، الاستئناف المقدم من اللاعب على الإلغاء الثاني لتأشيرة دخوله إلى أستراليا، بحسب وسائل إعلام.

ويأتي الحكم قبل يوم واحد من بدء البطولة، وذلك بعدما استأنف ديوكوفيتش على قرار وزيرة الهجرة الاسترالية إلغاء تأشيرته بدعوى أنه يشكل خطر على البلاد لأن وجوده سيشجع الاتجاه المناهض للقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يخوض ديوكوفيتش مباراته الأولى في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ضد مواطنه الصربي ميومير كيتسمانوفيتش مساء الاثنين.

ومصر تفوز على غينيا بيساو في تصفيات أمم أفريقيا

- فاز منتخب مصر 1-0 بهدف لنجم ليفربول المصري محمد صلاح على غينيا بيساو في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن مباريات المجموعة الرابعة في الدور الأول من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

الولايات المتحدة واليابان تواجهان أمواج تسونامي

- طالبات كل من السلطات الأمريكية واليابانية الموجودين بالمناطق الساحلية القريبة من المحيط الهادئ بالابتعاد عن الشواطئ كإجراء وقائي خشية أمواج تسونامي قد يصل ارتفاعها ل 3 أمتار ناجمة عن ثوران بركان في جنوب المحيط الهادئ.

للمزيد: تستعد ولاية غوجارات الهندية لأقوى إعصار منذ أكثر من عقدين

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي) (تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا #موجزاليوم

© ZAWYA 2022