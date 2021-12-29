* تم التحديث بخبر عن لبنان



تأجيل حفلين غنائيين بإكسبو دبي لـ"ظروف طارئة"

- قال إكسبو دبي، في بيان يوم الأربعاء، إنه تقرر تأجيل حفلي الفنانة ميريام فارس والفنان أميت تريفيدي، اللذين كان من المقرر إقامتهما في 29 و30 ديسمبر على التوالي، إلى العام 2022 نتيجة لـ"ظروف طارئة".

ولم يذكر البيان أسباب التأجيل، لكنه أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد للحفلَين قريبا.

للمزيد: إكسبو دبي.. ماذا يحدث وإلى أين؟

إصابات كورونا اليومية في الإمارات تتخطي الألفين

- تخطى عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المسجلة في الإمارات يوم الأربعاء حاجز الـ 2000 حالة لأول مرة منذ 29 يونيو الماضي، إذ سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال الـ 24 ساعة الماضية 2,234 إصابة جديدة بالفيروس، دون تسجيل أي وفيات، بحسب الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

يأتي هذا، فيما قررت الهيئة يوم الثلاثاء تحويل الدراسة في الإمارات في المدارس والجامعات ومراكز التدريب إلى نظام التعليم عن بُعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني ابتداء من 3 من يناير المقبل، وذلك في ظل الزيادة في أعداد الإصابات في العالم بفعل متحور أوميكرون.

رئيس الوزراء اللبناني يدعم محافظ البنك المركزي رغم التحقيقات

- قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء إنه يجب الإبقاء على محافظ البنك المركزي رياض سلامة في منصبه في الفترة الحالية، بحسب رويترز.

ويواجه سلامة اتهامات بالاختلاس في 4 بلدان أوروبية مختلفة من بينها سويسرا إلا أنه يتمتع بدعم سياسي في لبنان من قيادات كبيرة من بينها رئيس البرلمان نبيه بري.

وأنتقد ميقاتي استخدام التحقيقات التي يواجهها سلامة في الصراع السياسي في لبنان.

للمزيد: الليرة اللبنانية إلى أين؟

ولبنان ينتهي في فبراير من ترميم خطوط أنابيب الغاز

- قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إن عملية ترميم خطوط أنابيب الغاز في شمال البلاد لاستيراد الغاز المصري سوف تستغرق شهر ونصف، بحيث أنه بحلول أواخر فبراير المقبل ستنتهي عملية اصلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز الى دير عمار، بحسب ما نقله بيان للرئاسة اللبنانية عن الوزير عقب لقائه الرئيس اللبناني.

وكان لبنان قد بدأ في ترميم خطوط أنابيب الغاز شمال البلاد استعدادا لاستيراد الغاز المصري. ولم يتم استخدام خطوط الأنابيب خلال العقد الماضي، منذ اندلاع الأزمة في سوريا.

للمزيد: هل تقر الحكومة اللبنانية خطة لرفع الدعم عن المواد الأساسية؟



فائض الميزان التجاري القطري يرتفع 170% في نوفمبر

- ارتفع فائض الميزان التجاري القطري بنسبة 171% في نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة العام السابق، بحسب بيان جهاز التخطيط والإحصاء.



وسجل فائض الميزان التجاري في شهر نوفمبر من العام الحالي 24.5 مليار ريال قطري (6.73 مليار دولار) ما يعكس زيادة بنسبة 16% عن الشهر السابق.

للمزيد: التضخم السنوي بقطر يرتفع لأعلى مستوى خلال العام

الاستثمارات الأجنبية في السعودية ترتفع 19.9% في الربع الثالث

- ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت السعودية أول 9 أشهر من 2021 إلى 972 مليار ريال مقابل 900 مليار بنهاية نفس الفترة العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي بالمملكة.

للمزيد: تطور قيمة الصادرات النفطية للسعودية في 2021

روسيا تغلق أكبر منظمة حقوقية في البلاد

- قضت المحكمة العليا في روسيا بإغلاق منظمة ميموريال الدولية، وهي أعرق مجموعة حقوقية بالبلاد، في قمع جديد للحريات في روسيا، بحسب بي بي سي.

وتعمل ميموريال على حفظ ذكريات ملايين الأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد والقتل والحبس أثناء فترة الاتحاد السوفيتي.

ووصفت المحكمة ميموريال بأنها "خطر عام" بسبب أنها تسلط الضوء على مثالب الحقبة السوفيتية بدلاً من "أمجاد الماضي".

للمزيد: على خط الفصل في شرق أوكرانيا

مصر تكشف عن وجه أحد الفراعنة بتقنيات جديدة

- قامت مصر بالكشف لأول مرة عن وجه الفرعون أمنحتب الأول باستخدام الأشعة المقطعية الرقمية، وذلك بدون المخاطرة بسلامة المومياء، بحسب فرانس24.

وأظهرت الأشعة على المومياء، التي اكتشفت عام 1881، أن أمنحتب كان أول فرعون يتم تحنيطه بطريقة تقاطع الساعدين، وآخر فرعون لم يتم إزالة مخه من الجمجمة.

وكان عمر أمنحتب الأول حوالي 35 سنة عند وفاته، بحسب الدراسة.

للمزيد: مصر تستعرض 22 مومياء ملكية عبر القاهرة

أبل وميتا يتنافسان على المواهب

أصدرت شركة أبل أسهم تحفيزية غير معتادة لبعض مهندسيها النابغين في محاولة للإبقاء عليهم من احتمال الانتقال إلى منافسين مثل شركة ميتا التي تمتلك فيسبوك، بحسب بلومبرغ.

ووصلت قيمة الأسهم التحفيزية إلى 180 ألف دولار لبعض الموظفين.

للمزيد: زاوية بودكاست: نفط وسندات وفيسبوك قاطع لساعات

(إعداد: وعد أحمد، وقد عملت وعد سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها آسيا تايمز وأهرام أونلاين)

(تحرير أحمد فتيحة، للتواصل: ahmed.feteha@refinitiv.com)

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