* تم التحديث بخبر عن الإمارات وآخر عن الدار العقارية

بنك أبوظبي الأول يعتزم تقديم عرض شراء المجموعة المالية هيرميس

- قالت هيئة الرقابة المالية في مصر انها تلقت اليوم خطاب من بنك أبو ظبى الأول بشأن نيته تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة اغلبية لا تقل عن 51 %من أسهم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية.

وأضافت ان السعر المبدئى 19 جنيه، ما يعادل 1.2 دولار للسهم الواحد وعلى ان يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة اجراء الفحص النافى للجهالة والإجراءات والموافقات الأخرى.

مجلس غرفة دبي يعتمد موازنة واستراتيجة 2022-2024

- اعتمد مجلس إدارة غرفة دبي العالمية موازنة 2022-2024 واستراتيجية جديدة للسنوات الثلاث المقبلة، تهدف لجذب 50 شركة متعددة الجنسيات إلى دبي في غضون 3 سنوات ودعم التوسع الخارجي لـ 100 شركة من دبي إلى أسواق خارجي، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

الإمارات تخفف قيود كورونا

- نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، يوم الأربعاء، عن لجنة الأزمات والطوارئ أنه تقرر إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدريج على كافة الأنشطة والفعاليات في الإمارات في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجاري، وكذلك رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية على أن تحدد كل إمارة على حدا نسبة الطاقة الاستيعابية الجديدة التي سيُعمل بها داخلها.

السفارة الأمريكية تحذر من هجوم محتمل في الإمارات ثم تلغيه

- حذرت السفارة الأمريكية بالإمارات، مواطنيها من احتمال وقوع هجوم صاروخي أو طائرة بدون طيار فوق أبو ظبي الأربعاء، وذلك في بيان عبر موقعها في ساعة مبكرة من اليوم، نصحت فيه المواطنين باتباع إجراءات السلامة المذكورة أدناه على الفور والبقاء في حالة تأهب في حالة وقوع هجمات مستقبلية إضافية.

وفي وقت سابق اليوم أيضا، أعلنت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني، السيطرة على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبوظبي وقع منتصف الليل بتوقيت الإمارات دون إصابات، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

ولاحقا تم إلغاء البيان من صفحة السفارة الأمريكية.

وقالت السفارة على تويتر انه من واجبها ان تلفت نظر رعاياها إلى أي تهديد محتمل وانها قامت بنشر التحذير صباح اليوم وان أبوظبي قامت لاحقا بنشر بيان توضح فيه ان الحدث ناتج عن انفجار أسطوانة غاز وشكرتها على ذلك.

الأرباح السنوية للدار العقارية ترتفع بـ 21%

- سجلت شركة الدار العقارية خلال عام 2021 نمو في صافي الأرباح الأولية على أساس سنوي بـ 21%، لتبلغ 2.33 مليار درهم (634.4 مليون دولار)، فيما ارتفعت الإيرادات الأولية بنسبة 2% لتصل إلى 8.58 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

والشركة تخطط لاستحواذات في 2022

- تخطط شركة الدار العقارية الإماراتية لإنفاق 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) في عمليات استحواذ خلال العام الجاري لزيادة حجم محفظتها من الأصول المولدة للإيرادات، بحسب تصريحات لجريج فيور الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الشركة نقلتها وكالة بلومبرغ يوم الأربعاء.

تباطؤ القطاع الخاص بدبي في يناير

- انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI بدبي في يناير لأول مرة في 4 أشهر وهبط إلى 52.6 نقطة مقابل 55.3 في ديسمبر 2021.

ووفقا للتقرير التابع لمجموعة IHS Markit الصادر اليوم، تباطأ نمو اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بسبب موجة المتحور أوميكرون في يناير، حيث أشارت أحدث بيانات المؤشر إلى زيادة الأعمال الجديدة بمعدل أضعف بكثير من أعلى مستوى في 29 شهر.

للمزيد: إكسبو ينعش الاقتصاد الخاص غير النفطي في الإمارات

أسعار النفط ترتفع

- ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد جلستين من الخسائر بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، بحسب رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت0.5% إلى 91.19 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.74 دولار للبرميل، بارتفاع 0.4%.

أرامكو تتفاوض لإنشاء مصفاة بالصين

- نقلت بلومبرغ عن مصادر إن أرامكو تجري مفاوضات أولية بشأن بناء مجمع لتكرير النفط والبتروكيماويات في إقليم لياونينغ الشمالي الشرقي بالصين، مع شركاء بعد أكثر من عام من تعليق تلك المحادثات بسبب انهيار أسعار النفط جراء الجائحة، وتقدر استثمارات المشروع بقيمة 10 مليار دولار.

أدنوك تدرس طرح سندات خضراء لأول مرة

- تدرس شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك، بيع سندات خضراء لأول مرة، وفقًا لما قالته مصادر على دراية بالأمر لبلومبرغ.

للمزيد: الرحلة: أوبك بلس والأحداث الجيوسياسية

مجلس الأمة الكويتي يوافق على تعديل لإجراءات كورونا

- وافق مجلس الأمة الكويتي، يوم الأربعاء، على طلب للحكومة بتعديل إجراءات كورونا، ويشمل ذلك رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح، والسماح بالسفر إلى الدول التي تستقبل غير المطعمين، والاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا، وكذلك عدم التفرقة بين الأطفال متلقي اللقاح وغير المتلقين، إضافة إلى عدم اشتراط الحصول على مسحة بي سي آر للمواطنين القادمين للكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

السماح بتوزيع أرباح نصف سنوية ببنوك الكويت

- سمح بنك الكويت المركزي، الثلاثاء، للبنوك المحلية بتوزيع أرباح بشكل نصف سنوي للبنوك الراغبة بالقيام بهذه الخطوة، والتي تتمتع بأوضاع مالية تمكنها من ذلك، وفقا لوكالة أنباء الكويت الرسمية.

والتضخم يرتفع

- أظهرت بيانات حكومية الأربعاء ارتفاع مؤشر التضخم بالكويت 4.30% على أساس سنوي و0.73% على أساس شهري في ديسمبر.

للمزيد: تطور الأرباح السنوية لبنك برقان الكويتي

أرباح السويدي إلكتريك ترتفع 16.7%

- ارتفعت صافي الأرباح السنوية لشركة السويدي إلكتريك المصرية العاملة في تصنيع الكابلات وفي حلول الطاقة في عام 2021 على أساس سنوي بنسبة 16.7% لتبلغ 3.5 مليار جنيه (222.8 مليون دولار)، وارتفعت إيرادات الشركة على أساس سنوي بنسبة 30.5 % لتصل إلى 60.5 مليار جينه (3.9 مليار دولار)، بحسب القوائم المالية للشركة المنشورة يوم الأربعاء على البورصة المصرية.

عُمان تخفف تدابير كورونا

- قررت سلطنة عُمان، يوم الأربعاء، تخفيف بعض التدابير المفروض لمواجهة انتشار فيروس كورونا، إذ وافقت على إقامة صلاة الجمعة واستمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد على أن لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية الـ 50%، وكذلك تم إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين في مقار العمل، والسماح بتشغيل القاعات بـ 70 % من طاقتها الاستيعابية، والسماح بإقامة المؤتمرات والمعارضة والأنشطة ذات الطابع الجماهيري، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

إصابة وزير دفاع أوكرانيا بكورونا

- أصيب وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بفيروس كورونا، بحسب عدة وسائل إعلامية.

إثيوبيا تقول إنها أنهت 80% من سد النهضة

- قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في تصريحات لقناة العربية السعودية يوم الأربعاء، إن أديس أبابا أنهت 80% من سد النهضة وإن العمل بالسد سينتهي قريبا.

وماكرون لا يزال يحاول في أزمة أوكرانيا

- عقد الرئيس الفرنسي يمانويل ماكرون مباحثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، قال بعدها إنه يرى حلول ملموسة وعملية لخفض التوتر بين موسكو والغرب، وذلك بعدما التقى الرئيس الروسي بوتين الإثنين في موسكو قال عنها ماكرون أنه حصل على تأكيد من بوتين"بعدم حصول تدهور أو تصعيد" ، وفقا لفرانس 24.

أول قبطي رئيسا للمحكمة الدستورية بمصر

- أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار جمهوري بتعيين المستشار بولس فهمي رئيس للمحكمة الدستورية العليا، صاحب الـ 65 عام، اعتبارا من الأربعاء . وبولس هو أول قبطي يرأس المحكمة التي المنوط بها رقابة دستورية القوانين فى مصر، بحسب وسائل إعلام محلية.

للمزيد: أوميكرون ومصر: هل سيتأثر الاقتصاد؟

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#موجزاليوم

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

© ZAWYA 2022