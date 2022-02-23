* تم تحديث خبر أوكرانيا

تطورات أزمة أوكرانيا

(بحسب التصريحات والبيانات الرسمية وخطاب لبايدن ومؤتمر صحفي لبلينكن الثلاثاء)

أمريكا تصدر عقوبات على روسيا

- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب الثلاثاء، إن ما يحدث في أوكرانيا "بداية غزو روسي"، وعرض ما أسماه "الشريحة الأولى" من العقوبات الأمريكية ضد روسيا لتحركاتها، وهو خطاب لم يشاهده "الكرملين" وفقا لتصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان يعقد اجتماع عمل.

وقال بايدن في خطابه، إن هذه العقوبات ستقطع فعليا الحكومة الروسية عن التمويل الغربي، وأنه سينقل قوات ومعدات إضافية "لتقوية" حلفاء الولايات المتحدة حول منطقة الصراع لكنه أوضح أنهم لن يكونوا هناك "لمحاربة روسيا" مشيرا إلى احتمال استمرار الدبلوماسية في نزع فتيل الأزمة، بحسب سي إن إن.

وتضمنت العقوبات اجراءات ضد الدين السيادي الروسي وبنكين وصفها محللون انها ليست قوية ولا تطال الدائرة المقربة من بوتين.

هذا وقد ألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خطط بشأن لقاء كان مقرر بينه وبين نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف الخميس.

طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم الأربعاء، الرعايا الأوكرانيين الموجودين في روسيا بمغادرتها "على الفور"، معللة ذلك بوجود تهديد بغزو روسي، بحسب وكالة فرانس برس الفرنسية.

قالت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الأربعاء، إن بريطانيا مستعدة لضمان توفير ما يصل إلى 500 مليون دولار من القروض لدعم أوكرانيا وتخفيف الآثار الاقتصادية للتحركات الروسية، وفق رويترز.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين قولهم، يوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووكالة أبحاث الإنترنت الروسية.

وبوتين يحصل على حق استخدام القوات المسلحة خارج روسيا

- وافق البرلمان الروسي، الثلاثاء، على طلب بوتين استخدام القوات المسلحة الروسية خارج أراضي الاتحاد الروسي ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ فورا، بحسب ما نلقه موقع روسيا اليوم.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، انه سيتم إجلاء موظفي البعثات الخارجية الروسية في أوكرانيا قريبا.

وأوكرانيا تستدعي جنود الاحتياط

- أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في كلمة متلفزة، الثلاثاء، أنه أصدر مرسوم باستدعاء جنود الاحتياط لفترة محددة، لإكمال الجيش والتشكيلات العسكرية، وأنه لا حاجة للتعبئة العامة في الوقت الحالي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام.

للمزيد: تقرير سريع - اتفاقيات مينسك..هذا ما نعرفه

ردود فعل الأسواق

هدوء أسعار النفط

- أخذت أسعار النفط استراحة الأربعاء من الزيادات الكبيرة السابقة مع وضوح عدم تعطل إمدادات النفط بعد العقوبات الغربية ضد روسيا، كما ساهم اقتراب إحياء اتفاق نووي، إلى الحد من ارتفاع الأسعار، بحسب رويترز.

وارتفع خام برنت 0.3 % إلى 97.14 دولار للبرميل بعد أن صعد إلى 99.50 دولار يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3%، إلى 92.21 دولار للبرميل ، بعد أن بلغت 96 دولار يوم الثلاثاء.

قطر تقلل من قدرة استبدال الغاز الروسي

- قلل وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في تصريحات بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة الثلاثاء، من قدرة قطر وأي دولة أخرى على استبدال الغاز الروسي في أوروبا على المدى القصير، حيث توفر روسيا 30-40% من الإمدادات لأوروبا، وقال إن بلاده يمكنها تحويل 10 – 15% من صادراتها من الغاز بعيدا عن العملاء الحاليين على المدى الطويل وأن غالبية كميات الغاز في قطر مرتبطة بعقود طويلة الأجل، مضيفا أن قطر مستعدة لتوريد كل ما هو ممكن مع الالتزام بالعقود، بحسب عدة وسائل إعلام.

وخلال أعمال القمة السادسة للمنتدى، الذي اختتم أمس، قالت دول رئيسية في سوق الغاز الدولية، إنها لا توافق على فرض عقوبات اقتصادية على أي من الدول الأعضاء بالمنتدى خارج إطار الأمم المتحدة، فيما أكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، أن الشركات الروسية ملتزمة بالعقود القائمة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

للمزيد: أزمة أوكرانيا: كيف سيتأثر النفط والغاز؟

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(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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