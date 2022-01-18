* تم تحديث بخبر عن توقعات أوبك وآخر عن منصة "رين"

الاضطرابات ترفع النفط لأعلى مستوى منذ 2014

- ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات مع احتدام التوترات الجيوسياسية إثر هجوم جماعة الحوثي اليمنية على أبوظبي وكذلك بفعل تراجع المخاوف بشأن تأثير متحور أوميكرون على الطلب، بحسب بلومبرغ.

وارتفع خام برنت تسليم مارس 0.9% إلى 87.22 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر 2014. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير 1.3% إلى 84.89 دولار للبرميل.

"أوبك" تبقي على توقعاتها للطلب

- أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، في تقريرها الشهري الصادر الثلاثاء، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 دون تغيير عند 4.2 مليون برميل يوميا، لكنها قالت إن متحور أوميكرون قد يؤثر على الطلب في النصف الأول من العام.

"أدنوك" تُفعل نظام الوقاية من التهديدات

- قررت شركة بترول أبوظبي (أدنوك) تفعيل ما اسمته خطط استمرارية الأعمال "لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في دولة الإمارات وحول العالم، مع الحفاظ على أمن وسلامة كوادرها"، وذلك في أعقاب هجوم الحوثيين يوم الاثنين على محطة تحميل المنتجات المكررة في منطقة "مصفح" بأبوظبي التابعة لأدنوك، ما أسفر عن مقتل 3 من العاملين وإصابة 6.

التحالف العربي يستهدف منظومة طائرات مسيرة للحوثيين

- نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الثلاثاء عن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية قوله إنه دمر مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة بجبل النبي شعيب ضمن ضربات جوية لمعاقل الحوثيين بالعاصمة صنعاء، وذلك بعد يوم شن الحوثيين هجوم على أهداف في أبوظبي.

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين نقلت عن جماعة الحوثي قولها في وقت سابق الثلاثاء إن هجوم شنه التحالف بقيادة السعودية على العاصمة اليمنية صنعاء أسفر عن مقتل 12 بينهم نساء وأطفال و11 جريح.

تأسيس أول شركة "شيك على بياض" بمصر

- قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إن مصر ستشهد نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل تأسيس أول شركة "شيك على بياض"، وجاءت تصريحات عمران في مقابلة مع قناة الشرق السعودية نشرت الاثنين.

شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، والتي يطلق عليها أيضا شركات "الشيك على بياض"، هي نوع من الشركات ليس لها أي نشاط سوى الإدراج في البورصة لجمع الأموال والاستحواذ على شركة أخرى تمثل فرصة استثمار للمساهمين.

منصة رين للعملات المشفرة تجمع تمويل

- جمعت منصة رين التابعة لمجموعة رين فاينانشيال البحرينية 110 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل السلسلة ب، بحسب بيان للشركة يوم الثلاثاء. ورين هي واحدة من أوائل المنصات المرخصة لحفظ وتداول العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وأكبرها، وفق البيان.

مقتل 7 متظاهرين في السودان

- قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، يوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث 17 يناير، بحسب بيان للمجلس.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قالت إن 7 متظاهرين قتلوا في احتجاجات خرجت يوم الاثنين في السودان ضد "الانقلاب العسكري" وللمطالبة بخروج الجيش من الحياة السياسية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى منذ بدء المظاهرات في أكتوبر الماضي إلى 71.



منع حاكم مصرف لبنان من التصرف في ممتلكاته

- أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرار، يوم الثلاثاء، بمنع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من التصرف في كل العقارات والسيارات المملوكة له، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، وكانت القاضية قررت منع سلامة من السفر قبل أسبوع.

أول اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني منذ أكتوبر

- قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن مجلس الوزراء سيجتمع الاثنين المقبل الموافق 24 يناير وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعد إعلان حركة أمل وحزب الله موافقتهما على العودة لاجتماعات المجلس، بحسب ما نقلته رويترز عن قناة الجديد اللبنانية يوم الاثنين.

وستتصدر ميزانية 2022 جدول الأعمال.

بوتين يلتقي الرئيس الإيراني





- سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جلسة مباحثات مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو يوم الأربعاء (19 يناير)، حيث سيناقش الجانبان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى العراقيل أمام المضي في تنفيذ الاتفاق النووي، بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية عن الكرملين يوم الثلاثاء.

إيران تعلن مجددا استعدادها اعادة فتح سفارتها بالسعودية

- جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الاثنين، التأكيد على استعداد طهران إعادة افتتاح سفارتها لدى السعودية، وهو ما سبق وذكره رئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي في تصريح صحفي في بداية انتخابه.

وقال زادة إن إيران على استعداد لافتتاح سفارتها في السعودية والأمر يتعلق بالجانب السعودي، مضيفا: "اعلنا هذا الاستعداد سابقا وسنتخذ كل الاجراءات اللازمة ان شاء الله تعالى لتوجه هذا المسار نحو التنفيذ"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

تسونامي يتسبب في كارثة بتونجا

- قالت الحكومة في تونجا إن تسونامي يتسبب في "كارثة غير مسبوقة"، وأكدت في بيان نقلته بي بي سي، سقوط ثلاث وفيات اثنان من السكان المحليين ومواطن بريطاني. وتونجا هي مجموعة من الجزر في جنوب المحيط الهادئ.

منظمة العمل تخفض توقعاتها لتعافي سوق العمل

- خفضت منظمة العمل الدولية توقعاتها لانتعاش سوق العمل في عام 2022 نتيجة تأثيرات متحورات كورونا، وتوقعت عجز في ساعات العمل عالميا يعادل 52 مليون وظيفة بدوام كامل ارتفاعا من توقعاتها السابقة بعجز قدره 26 مليون وظيفة بدوام كامل، بحسب تقرير المنظمة عن الآفاق الاجتماعية في 2022 الصادر يوم الاثنين.

وتوقعت المنظمة أن تبقى البطالة العالمية أعلى من مستويات ما قبل كوفيد-19 حتى عام 2023 على الأقل، وتوقعت أن تصل في 2022 إلى 207 مليون، مقارنة بـ 186 مليون في عام 2019.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

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