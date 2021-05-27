السعودية

- تخطط السعودية لاستئناف إصدار التأشيرات السياحية في وقت قريب للغاية، وذلك بعد تعليقها لعدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ الأمريكية يوم الأربعاء عن مسؤول سعودي رفض ذكر اسمه.



وأضاف المسؤول أن السعودية تعمل أيضا مع دول شرق أوسطية وأخرى أوروبية للتوصل لبروتوكول موحد لتسهيل السفر.

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الإمارات

- قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إنها جمعت 6 مليارات درهم إماراتي (1.63 مليار دولار أمريكي) من عملية طرح لأسهم وسندات قابلة للاستبدال في وحدتها أدنوك للتوزيع، بحسب إفصاح للشركة منشور يوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

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قطر

- أقر مجلس الوزراء القطري، يوم الأربعاء، خطة للتخفيف تدريجيا من القيود المفروضة حاليا لكبح تفشي فيروس كورونا في البلد، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وشملت الخطة التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من غدا الجمعة الموافق 28 مايو الآتي:

- السماح بفتح المسارح والسينمات، والملاهي، وصالونات التجميل، والأندية الصحية والجيم، وجميع مراكز الترفيه، والمتاحف والمكتبات العامة والحضانات بما لا يتجاوز 30% من الطاقة الاستيعابية لهذه الأماكن.

- السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات بما لا يتجاوز 30% من طاقتها الاستيعابية في الأماكن المفتوحة والمغلقة، على أن يكون تقديم الخدمة في الأماكن المغلقة للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة خاصة من قطر، وأن يكون العملاء ممن اكملوا جرعات لقاح كورونا.

- السماح بالتجمعات المحدودة في الأماكن المغلقة بالمنازل بحد أقصى 5 أفراد، وفي الأماكن المفتوحة بالمنازل والمجالس بحد أقصى 10 أشخاص وذلك لمن استكملوا جرعات اللقاح في الحالتين.

- السماح بتقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة بما لا يتجاوز 80% من الطاقة الاستيعابية لها.

- استمرار حظر إقامة الأفراح.

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عُمان

- شهدت سلطنة عُمان الأربعاء مظاهرات لليوم الرابع على التوالي لمطالبة حاكم البلاد السلطان هيثم بالوفاء بوعده بتوفير الآلاف من فرص العمل، على الرغم من الانتشار المكثف لقوات الأمن، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

يأتي هذا فيما أصدر السلطان هيثم، الذي تولى العرش في يناير 2020، توجيهات جديدة يوم الثلاثاء لتوفير ما يصل إلى 32 ألف وظيفة حكومية بدوام كامل أو جزئي.

وفي عام 2011، كانت البطالة دافع رئيسي لاحتجاجات اندلعت في عٌمان أطاحت آنذاك بالحكومة مع دفع سلطان البلاد وقتها السلطان قابوس لتوفير آلاف الوظائف وإعطاء أموال للعاطلين عن العمل، وفق رويترز.





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الخليج

- توقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن ينخفض عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 44% خلال العام الحالي، ليصل إلى حوالي 80 مليار دولار (ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل عجز بلغ 143 مليار دولار العام الماضي (10% من الناتج المحلي الإجمالي)، بحسب ما نقلته قناة الشرق السعودية يوم الأربعاء.

ويرجع هذا التوقع إلى ارتفاع أسعار النفط، والإجراءات المالية التي تقوم بها حكومات دول الخليج، بالإضافة إلى تحسن النشاط الاقتصادي بسبب رفع قيود كورونا.

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إعمار غزة

- قرر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأربعاء، تخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار المرافق الخدمية في قطاع غزة والتي تتضمن الصحة والتعليم والكهرباء، بالإضافة للمنازل التي دمرت بسبب الاعتداءات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

يذكر أن مصر كانت أول الدول التي خصصت مساعدات لإعادة إعمار غزة، بلغت 500 مليون دولار، كما تدرس الولايات المتحدة تقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين تفوق الـ 360 مليون دولار.

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الحرب التجارية

- قالت وزارة التجارة الصينية إن اليوم الخميس شهد أول محادثة هاتفية في عهد بايدن بين مسؤول أمريكي وآخر صيني بشأن الملف التجاري وهما نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، بحسب ما أوردته شبكة سي إن بي سي.

ووصفت الوزارة المحادثة بأنها كانت "صريحة وعملية وبناءة".

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طيران

- توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، في بيان يوم الأربعاء، أن تتعافى أعداد المسافرين جوا في أنحاء العالم في 2021 بنسبة 52 % مما كانت عليه في 2019 قبل الجائحة، على أن ترتفع نسبة التعافي في عام 2022 إلى 88%، وأن تتخطى 105% في عام 2023.

- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، قانون يسمح بإصدار تأشيرات سياحية طويلة للسياح الراغبين بزيارة روسيا مدتها 6 أشهر لجميع مواطني دول العالم، بدلا مما كان يُعمل به سابقا، حيث كانت التأشيرة تتراوح مدتها من شهر إلى 6 أشهر، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية

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فيروس كورونا

- طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجهزة الاستخبارات إعداد تقرير في غضون 90 يوم حول أصل فيروس كورونا، وذلك بعدما أقرت إدارة بايدن بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية منقسمة حول أصل كورونا، بحسب تقرير لبي بي سي عربي اليوم الخميس.

ومجتمع الاستخبارات الأمريكي منقسم حول نظريتين حول منشأ الفيروس، فالبعض يعتقد أنه ظهر لأول مرة في مختبر، وهناك من يرى أنه انتقل من حيوان إلى الإنسان، وفق التقرير.

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(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

( للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com)





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