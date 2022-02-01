السعودية تسعى لقرض جديد

- نقلت "سي إن بي سي" عن مصادر مصرفية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) دخل في مفاوضات أولية مع مجموعة من البنوك لاستطلاع ظروف السوق بشأن إعادة تمويل محتمل لقرض بنحو 15 مليار دولار، سيستخدم لتسهيل ائتماني يُستحق في مايو المقبل.

تعديل نظام العلم والنشيد الوطني

- وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية الاثنين، على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، وفقا لصحيفة سبق السعودية.

وليس واضح تحديدا ماذا يعني ذلك أو اذا كان سيغير شكل العلم وشعار السيف والنشيد أم سيعطي ضوابط بشأن استعمالهم.

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بايدن: قطر حليف رئيسي

- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن تعتزم تصنيف قطر كـحليف رئيسي من خارج حلف الناتو، بما يسمح بعلاقات عسكرية وتجارية أوسع، وأن هذه خطوة طال انتظارها، بحسب بي بي سي.

جاء ذلك خلال زيارة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لأمريكا وهو أول زعيم خليجي يزور واشنطن منذ تنصيب بايدن، تناولت قضايا الأمن في منطقة الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة عالميا ودعم أفغانستان والقضية الفلسطينية، ووصفها بن حمد عبر تويتر بأنها كانت "مثمرة".

واتفاقيات قطرية بالمليارات

- وقعت الخطوط الجوية القطرية، اتفاقية مع شركة بوينغ، لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طائرات الشحن الجديدة من طراز (777-8) بقيمة 20 مليار دولار.

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تونس ترفع أسعار الوقود

- رفعت تونس أسعار الوقود للمرة الرابعة في 12 شهر في مسعى لكبح عجز ميزانيتها، فيما تسعى البلد التي تمر بأسوأ أزماتها المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي ، بحسب سي إن بي سي.

وقالت وزارة الطاقة التونسية في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية إن سعر لتر البنزين سيرتفع الثلاثاء 1 فبراير ب 60 مليم (0.2 دولار).

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الرئيس العراقي يترشح لولاية ثانية

- أعلن مجلس النواب العراقي في بيان الاثنين، أسماء المرشحين المقبولين لمنصب رئاسة الجمهورية، وهم 25 مرشح بينهم الرئيس العراقي الحالي برهم صالح، وضمت القائمة سيدات، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان.

ويختار البرلمان الرئيس ورئيس الوزراء.

روسيا ترد على مقترح أمريكي

- قال مسؤول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست، إن روسيا قدمت رد مكتوب على اقتراح أمريكي يهدف إلى وقف تصعيد الأزمة الأوكرانية، لكنه رفض الإفصاح عن التفاصيل قائلا انها لن تؤثر بشكل إيجابي على المحادثات.

وكانت جلسة مجلس الأمن حول أوكرانيا أمس الاثنين، مشتعلة، وحاولت روسيا عرقلة الجلسة وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد إن القوات الروسية على حدود أوكرانيا أكبر تعبئة شهدتها أوروبا منذ عقود، فيما اتهم نظيرها الروسي واشنطن بإثارة الهستيريا وتضليل المجتمع الدولي والتدخل غير المقبول في شؤون موسكو، وفقا لبي بي سي.

ومن المقرر أن تجرى محادثة هاتفية اليوم الثلاثاء بين وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، كما يزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أوكرانيا لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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إصابة وزيرة خارجية بريطانيا بكوفيد

- أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إصابتها بفيروس كورونا، في تغريدة عبر تويتر.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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