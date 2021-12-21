الخطوط الجوية القطرية تقاضي "آيرباص" في لندن

- أعلنت شركة قطر للطيران البدء في إجراءات مقاضاة شركة "آيرباص" في محكمة في لندن، بحسب بيان للشركة.

وقالت قطر للطيران إنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع آيرباص بشأن التقصي حول أسباب عيوب في طائرة A 350.

جهاز قطر للاستثمار يتفق مع "رولز رويس" على مشروع للطاقة النووية

- أعلنت مجموعة "رولز رويس" أنها توصلت إلى اتفاق مع جهاز قطر للاستثمار - صندوق الثروة السيادي في قطر- على استثمار 85 مليون جنيه إسترليني (112.35 مليون دولار) في مشروع يعتمد على توليد الكهرباء من الطاقة النووية، بحسب بيان للشركة.

وفي سياق آخر، قالت 3 مصادر لرويترز الثلاثاء إن قطر تخطط لاستثمار حوالي 10 مليار دولار في الموانئ الأمريكية.

للمزيد: التضخم السنوي بقطر يرتفع لأعلى مستوى خلال العام

مطار دبي يستأنف العمل بكامل طاقته

- عاد مطار دبي الدولي للعمل بكامل طاقته لأول مرة منذ انتشار الجائحة، متوقعًا أن يصل عدد المسافرين إلي 28.9 مليون بنهاية العام الحالي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ويمثل توقع زيادة المسافرين لنهاية العام، زيادة 2.1 مليون عن توقعات سبتمبر 2021.

للمزيد: دبي تبدأ تنظيم تداولات الأصول المشفرة.. فما القصة؟

الولايات المتحدة تستنكر الأحكام على علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم

- انتقد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ند برايس الحكم الصادر على نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، قائلًا إن الحكومة الأمريكية "أصيبت بخيبة أمل"، بحسب الخارجية الأمريكية.

وكانت محكمة مصرية قضت بالحبس 5 سنوات على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح و4 سنوات على كل من المحامي الحقوفي محمد الباقر والصحفي محمد إبراهيم المعروف بمحمد أكسجين.

وسبق أن انتقدت الخارجية المصرية منذ يومين تعليق الحكومة الألمانية على تلك القضية قبل النطق بالحكم واعتبرته ينطوي على "تجاوزات غير مقبولة و "تدخل سافر"، بحسب بيان الخارجية عبر فيسبوك.

للمزيد: مصر والخليج: كلمة السر "إيران"

تحويلات المصريين بالخارج

- تراجعت تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2021 ب.3% على أساس سنوي لتسجل نحو 2.62 مليار دولار مقابل نحو 2.70 مليار دولار في سبتمبر 2020، بحسب بيان من المركزي المصري الثلاثاء.

النساجون الشرقيون المصرية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون دولار

- تعتزم شركة النساجون الشرقيون المصرية ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون دولار خلال العام المقبل، لإضافة عدد من الأنوال والماكينات الجيدة، ورفع كفاءة وتطوير بعض المصانع لزيادة الإنتاج، وفق بيان من الشركة لبورصة مصر اليوم الثلاثاء.

وتوقعت الشركة ان تصل خطة الاستثمارات والتوسعات للعام الجاري نحو 26 مليون دولار.

اعادة فتح الموانىء المصرية

- أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الثلاثاء أنها أعادت فتح موانئ السخنة والأدبية وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد وميناء العريش بسبب تحسن الأحوال الجوية بعد ان اغلقتها أمس بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب بيان للهيئة نقلته رويترز.

وقالت قناة السويس في بيان على موقعها الثلاثاء إنها قررت منح خصم على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال في الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو، بحسب رويترز.

وأضافت أن نسب التخفيض تتراوح بين 30 إلى 70% وهي للسفن العاملة بين الخليج الأمريكي وعدد من الموانئ في آسيا، بحسب رويترز.

"النويس" الإماراتية تعتزم الاستثمار في تحلية المياه في مصر

- أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "النويس" للاستثمار الإماراتية، حسين النويس، ان الشركة في مفاوضات أولية مع الحكومة المصرية بخصوص استثمارات لإنشاء محطات لتحلية المياه في البلاد، بحسب موقع قناة الشرق السعودية.

وأضاف النويس في تصريحات صحفية للشرق أن الشركة تعمل حاليًا على استكمال محطتين لتوليد الطاقة المتجددة في مصر بقيمة مليار دولار خلال 2 – 3 أعوام.

للمزيد: إمباور: أخر إضافة لقائمة طروحات دبي

إسرائيل تحظر السفر إلى الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب أوميكرون

- قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي إضافة الولايات المتحدة ودول أخرى إلى قائمة حظر السفر إليها كجزء من إجراءاتها الاحترازية تجاه انتشار متحور أوميكرون، بحسب رويترز.

وتشمل الدول الأخرى التي يحظر على المواطنين الإسرائيليين السفر إليها: إيطاليا وألمانيا وبلجيكا والمغرب وكندا وسويسرا وتركيا والبرتغال.

وسجلت إسرائيل حتى الآن 134 حالة مؤكد بمتحور أوميكرون بالإضافة إلى الاشتباه في 307 حالة أخرى.

للمزيد: زاوية بودكاست: 4 أيام و1/2 في الإمارات و3 جرعات لأوميكرون

الكويت تدخل الجرعة التعزيزية للقاح كورونا في شروط التحصين

- قرر مجلس الوزراء الكويتي اعتبار الجرعة التعزيزية للقاح كورونا بعد 9 أشهر من استكمال التطعيم، جزء من شروط استكمال التحصين للمسافرين القادمين للكويت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

ويبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الثاني من يناير.

للمزيد: دانة ناصر صباح تترأس "كيبكو" الكويتية وتدير أصول بـ 33 مليار دولار

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن شريحة جديدة من القرض

- وافق صندوق النقد الدولي على منح الأردن شريحة جديدة بقيمة 335.2 مليون دولار، بحسب بيان للصندوق.

وتعد تلك المراجعة الثالثة لبرنامج القروض الذي تم الموافقة عليه في مارس 2020 وزيادته في يونيو 2021 ليصبح إجمالي القرض - الذي مدته 4 سنوات- 1.494 مليار دولار.

للمزيد: الأردن يتوسع في استكشافات النفط والغاز

الليرة التركية تصعد بعد تصريحات أردوغان

- صعدت الليرة التركية ب7% مقابل الدولار الثلاثاء بعد ان زادت بأكثر من 20% الاثنين بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المضي قدمًا في اجراءات من شأنها تخفيف عبء انهيار العملة الذي حدث في الأسابيع الماضية وتشجيع الأتراك على الادخار بالعملة المحلية بدلا من الدولار، بحسب رويترز.

وقال أردوغان ان الخطة ستحمي ودائع المواطنين من العملة المحلية لكنه لم يفصح عن كيفية تطبيق تلك الخطة.

للمزيد: الأزمة الاقتصادية التركية: لماذا، وإلى أين؟

سوليفان يزور إسرائيل للتشاور حول إيران

- يصل مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جيك سوليفان إلى إسرائيل الثلاثاء للقاء رئيس الوزراء نفتالي بينيت للتشاور حول إيران، بحسب رويترز نقلًا عن مسؤول أميركي.

وأكد المسؤول الأميركي في حواره مع الصحفيين - بشرط عدم الكشف عن اسمه أو مركزه - أن المباحثات سوف تتركز حول الخطوات القادمة بشأن الملف النووي الإيراني.

ومن المقرر أيضًا أن يلتقي سوليفان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

للمزيد: جولة مفاوضات جديدة وغير مبشرة تبدأ مع إيران

(إعداد: وعد أحمد، وقد عملت وعد سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها آسيا تايمز وأهرام أونلاين)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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