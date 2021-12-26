* تم تحديث خبر السودان

الاقتصاد العالمي قد يتخطى 100 تريليون دولار في 2022

- يتوقع أن يتخطى حجم الاقتصاد العالمي حاجز ال100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، وهو موعد أقرب بعامين من التوقعات السابقة، مدفوعا بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بفعل التعافي المستمر من تداعيات جائحة كورونا، لكن ارتفاع التضخم قد يظل عائق أمام مثل هذا النمو، بحسب ما نقله تقرير لوكالة بلومبرغ عن Centre for Economics and Business Research وهي مؤسسة بحثية مقرها في لندن.

للمزيد: أزمة سلاسل الإمداد... كوفيد كان البداية ولكنه ليس النهاية

"أوميكرون" يصيب قطاع الطيران بالشلل

- تسبب متحور أوميكرون من فيروس كورونا في إلغاء أكثر من 4000 رحلة طيران في مختلف أنحاء العالم يومي الجمعة والسبت الماضيين، وذلك مع الارتفاع الهائل لأعداد المصابين وأطقم الطائرات بالمتحور الجديد الذي تشير الأبحاث إلى أنه أقل خطرا من غيره من سلالات كورونا ولكنه أكثر انتشارا، بحسب تقرير لبي بي سي عربي يوم السبت.

للمزيد: كل عام وانتم بخير... إغلاقات جديدة بسبب "أوميكرون"

إدانات دولية لهجوم جازان الصاروخي بالسعودية

- أدانت دول عربية وغربية منها الولايات المتحدة والإمارات والكويت والبحرين وقطر ومصر حادث سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان السعودية ما أسفر عن مقتل شخصين - مواطن سعودي ومقيم يمني - وإصابة آخرين، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقالت السفارة الأمريكية لدى المملكة، في بيان يوم السبت، إن "هجمات الحوثيين تديم أمد الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني وتعرض الشعب السعودي للخطر إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون بالسعودية".

- ذكرت رويترز نقلا عن بيانات رسمية الأحد ارتفاع قيمة صادرات النفط السعودية في أكتوبر 123.1% و زيادة الصادرات غير النفطية 25.5% والواردات 7.6%.

السعودية و أشجار الكريسماس

- قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في رد على سؤال عبر حسابها على تويتر حول مدى جواز استيراد شجرة الكريسماس بالمملكة، إنه "يمنع استيراد شجرة الكريسماس وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام".

للمزيد: مصر والخليج... كلمة السر "إيران"

الرقابة المالية المصرية توافق على تسجيل 3 شركات تمهيدا لطرحهم

- وافقت الرقابة المالية المصرية على تسجيل 3 شركات تمهيدا للقيد بالبورصة المصرية وهم: شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) وشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية وسيتم قيدهما في السوق الرئيسي والشركة الثالثة والتي ستقيد بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة هي شركة المشروعات الصناعية والهندسية للمقاولات، بحسب بيان من الهيئة اليوم.

للمزيد: طرح أول نادي لكرة القدم بالبورصة في مصر



إصابة العشرات أثناء مظاهرات ضد الحكم العسكري بالسودان

- استخدمت قوات الأمن في السودان قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات خرجت يوم السبت في العاصمة الخرطوم واقتربت من القصر الرئاسي للمطالبة بالانتقال للحكم المدني وبعودة الجيش إلى ثكناته، بحسب عدة وسائل إعلام، فيما قالت لجنة أطباء السودان المركزية عبر فيسبوك إن 178 أصيبوا في أحداث السبت، بينهم عدد من المصابين بالرصاص الحي.

- نقلت رويترز عن التلفزيون السوداني ان لجنة أمن الخرطوم تقول انه تم إصابة 58 من رجال الشرطة في مظاهرات السبت وانه تم اعتقال 114 شخص واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

للمزيد: الغموض يخيم على مستقبل السودان عقب إتفاق حمدوك والبرهان

ارتفاع الدين العام لتونس إلى 81.5% من الناتج المحلي

- ارتفع الدين العام المستحق على تونس ل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، بحسب رويترز.

للمزيد: تونس 2022: ضرائب جديدة وزيادة أسعار الكهرباء

"ناسا" تطلق أكبر وأقوى تليسكوب في العالم

- أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) يوم السبت أكبر وأقوى تلسكوب فضائي في العالم والذي يحمل اسم "جيمس ويب" في مهمة تهدف للبحث في منشأ الكون ورصد الضوء من النجوم والمجرات.

للمزيد: مؤسس أمازون الملياردير جيف بيزوس ينطلق في رحلة للفضاء

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com)

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