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الإمارات توقف نشاط الطائرات المسيرة

- قررت الإمارات تعليق تحليق الطائرات المسيرة (الدرون) وكذلك الطائرات الخفيفة المستخدمة في الرياضات الجوية والشراعية لمدة شهر بدءا من السبت 22 يناير، بسبب ما وصفته بـ"الممارسات الخاطئة" التي تم رصدها في الآونة الاخيرة، حيث تم استخدامها في المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة، بحسب بيان لوزارة الداخلية الإماراتية يوم السبت.

يشار إلى أنه الأسبوع الماضي استخدمت جماعة الحوثيين اليمنية الطائرات المسيرة في هجوم على صهاريج للمنتجات البترولية ومنطقة إنشاءات جديدة في مطار أبوظبي أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

للمزيد: لماذا الآن؟ محللون يعلقون على هجوم الحوثيين على أبو ظبي

"كوفبيك" الكويتية تعلن عن اكتشاف جديد للغاز

- أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) المملوكة للدولة، في بيان يوم الأحد، عن اكتشاف جديد للغاز وللنفط الخفيف في بئر بحري على عمق 88 متر، بحسب وكالة بلومبرغ.

الأرباح السنوية لـ"المراعي" السعودية تهبط 21%

- تراجعت صافي الأرباح السنوية لشركة المراعي السعودية للأغذية والألبان بنسبة 21.2% على أساس سنوي في عام 2021 لتسجل 1.56 مليار ريال سعودي (416 مليون دولار) مقارنة بـ 1.98 مليار ريال (528 مليون دولار) في عام 2020، بحسب النتائج المالية للشركة المنشورة على البورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح جاء على خلفية ارتفاع تكلفة السلع الأساسية الزراعية والألبان، وكذلك ارتفاع أسعار الشحن العالمية ومواد التغليف.

للمزيد: كيف تطورت أرباح شركة المراعي السعودية في 5 سنوات؟

تحديد النطاق السعري لطرح شركة "علم" السعودية

- تحدد النطاق السعري للطرح العام الأولي لشركة "علم" السعودية العاملة في مجال الأمن والحلول الرقمية بين 113 و128 ريال سعودي (30-34 دولار)، والذي يشمل طرح 24 مليون سهم من أسهم الشركة، ما يشكل 30% من رأس المال المصدَر للشركة، بحسب بيان منشور على بورصة تداول الأحد.

للمزيد: السعودية تفوز بسباق طروحات البورصة في 2021

بدء محادثات لبنان مع صندوق النقد الاثنين

- يبدأ مسؤولون لبنانيون غدا الاثنين محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حصول بيروت على برنامج دعم اقتصادي، بحسب ما قاله مسؤول حكومي لبناني لرويترز يوم السبت، وذلك فيما يعاني البلد من أسوأ أزمة مالية في تاريخه.

للمزيد: 4 أسباب لتدهور الليرة اللبنانية

السودان يستهدف نمو بـ 1.4% في 2022

- أقرت وزارة المالية السودانية، يوم السبت، موازنة عام 2022 بعجز يقدر بـ 363 مليار جنيه سوداني (830 مليون دولار)، حيث تستهدف تحقيق نمو بنسبة 1.4% في 2022 مقارنة بـ 0.5% في موازنة العام الماضي، وكذلك خفض التضخم إلى 203% في 2022 من 359% في 2021، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية السبت.

للمزيد: تداعيات انقلاب أكتوبر في السودان مستمرة ولا حل في الأفق

عطلة رسمية في سوريا لتوفير الكهرباء

- تبدأ سوريا اعتبارا من يوم الأحد عطلة رسمية لمدة 5 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية ولإعطاء السلطات الفرصة لتأمين الطاقة للمواطنين، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.

هزة أرضية جديدة في مصر

- سجلت مصر هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر في الساعة 9:23 مساء بالتوقيت المحلي مساء السبت على بعد 32 كم غرب مدينة السويس، لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وهذه الهزة الأرضية هي الثانية في عام 2022، والثالثة في غضون شهر، بحسب بيانات المعهد.

للمزيد: الأموال الساخنة في مصر تزداد حرارة

بيتكوين تهبط بنحو 50%

- هوت عملة بيتكوين الرقمية، وهي الأشهر والأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 50% يوم السبت حيث تم تداولها حول مستوى الـ 35 ألف دولار وهو أكبر تراجع منذ سجلت العملة أعلى مستوى لها في نوفمبر الماضي عند 69 ألف دولار، بحسب سي إن بي سي.

وبلغ سعر بيتكوين صباح الأحد 35.28 ألف دولار، بحسب موقع كوين ديسك للعملات المشفرة.

للمزيد: ضربة "أوميكرون"... العملات المشفرة ليست ذهب

دبي تعفي بعض الفئات من الحجر الصحي

- قررت هيئة الصحة في دبي إلغاء الحجر الصحي للعاملين في المنشآت الصحية ومن ثبت مخالطتهم حالات إيجابية، شريطة عدم ظهور أي أعراض مرضية على المخالط، وإتمام أخذ التطعيمات الأساسية الجرعة المعززة، بحسب وسائل إعلامية محلية.

للمزيد: هل ينفذ صبر العالم مع غير المطعمين؟

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

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