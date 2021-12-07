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حكومة الإمارات تعتمد يومين ونص إجازة أسبوعية

- اعتمدت حكومة الإمارات، يوم الثلاثاء، نظام جديد للعمل ليكون 4 أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا، على أن تكون العطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهرا، بحسب تغريدة للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام الجديد اعتبارا من 1 يناير المقبل، على أن يبدأ أسبوع العمل من يوم الاثنين وحتى الخميس، إضافة إلى نصف يوم عمل الجمعة.

نمو قوي للقطاع الخاص اللانفطي بالإمارات

- ارتفع مؤشر مديري المشتريات للإمارات في شهر نوفمبر الماضي إلى أعلى قراءة له منذ شهر يونيو 2019، ليسجل 55.9 نقطة مقارنة بـ 55.7 نقطة في شهر أكتوبر السابق له، عاكسا بذلك نمو قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، وهو أسرع من متوسط النمو أثناء فترة الجائحة.

وارتفع إنتاج القطاع الخاص غير النفطي والأعمال الجديدة لديه خلال نوفمبر بمعدلات ملحوظة ومتسارعة، حيث استمرت الشركات في التمتع بالنشاط الاقتصادي المتزايد الناتج عن معرض إكسبو، بحسب تقرير المؤشر الصادر يوم الثلاثاء عن مجموعة IHS Markit.

للمزيد: التضخم يواصل الضغط على نشاط القطاع الخاص المصري

مركز دبي للسلع يطلق عقدين آجلين بالشيكل الإسرائيلي والليرة التركية

- يعتزم مركز دبي للسلع المتعددة لإدخال عقدين آجلين على الشيكل الإسرائيلي والليرة التركية إلى بورصة دبي للذهب والسلع، بحسب ما قاله أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة في مقابلة مع قناة الشرق السعودية.

للمزيد: طروحات دبي.. هل تغير خريطة أسواق المنطقة؟

شبكة أنابيب غاز أرامكو بتكلفة 15.5مليار دولار

- وقعت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5 مليار دولار لشبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها مع ائتلاف بقيادة شركة بلاك روك للأصول الثابتة العالمية وشركة حصانة الاستثمارية ذراع إدارة الاستثمارات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، ما يجعلها إحدى كبرى صفقات البنية التحتية للطاقة في العالم، بحسب بيان لأرامكو يوم الاثنين.

للمزيد: أرباح أرامكو النصف سنوية تفوق عام ما قبل كورونا

اتفاقات بـ 30 مليار دولار بين السعودية وعُمان

- وقعـت شركات سعودية وعمانية خاصة وحكومية 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى السلطنة، يوم الاثنين، بإجمالي استثمارات تبلغ 30 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتشمل المذكرات قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية.

للمزيد: عمان تفتتح مشروع للنفط والغاز في الجبال

صندوق النقد يستأنف مفاوضاته مع لبنان

- تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي، صباح يوم الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ومسؤولين لبنانيين في إطار المحادثات بين الجانبين للتفاوض بشأن برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع من الصندوق للبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

للمزيد: السعودية ولبنان.. فتيل الأزمة لم ينطفئ بعد

عقد بـ 3.5 مليار جنيه مصري لتطوير مجمع التحرير

- وقعت الحكومة المصرية، يوم الاثنين، مع تحالف أمريكي، يضم مجموعة "غلوبال فينتشرز"، ومجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وشركة "العتيبة للاستثمار"، عقد تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير بوسط القاهرة، الذي يعد أحد رموز العاصمة، بإجمالي استثمارات تتجاوز الـ 3.5 مليار جنيه مصري (222.7 مليون دولار)، بحسب بيان لمجلس الوزراء مساء الاثنين.

للمزيد: ما الذي يخطط له عملاق الحديد المصري أحمد عز؟

"موبايلي" السعودية تعين رئيس مجلس إدارة جديد

- قالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية، في بيان للبورصة يوم الثلاثاء، إنه تم تعيين نبيل بن محمد العامودي رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

للمزيد: شركة موبايلي السعودية تحقق أول أرباح سنوية منذ 5 أعوام

"أوبر" تسعى لجذب مستثمرين لـ"كريم"

- نقلت وكالة رويترز يوم الاثنين عن أربعة مصادر مطلعة قولها إن شركة أوبر تكنولوجيز تجري محادثات مع إدارة شركتها التابعة "كريم" لجذب مستثمرين خارجيين للوحدة. وستساعد الاستثمارات في تطوير تطبيق فائق Super App تعمل عليه شركة كريم لتقديم خدمات خارج نطاق نشاطها الأساسي في النقل التشاركي، مثل توصيل الطعام والمدفوعات الرقمية وخدمات الشحن السريع، بحسب اثنين من المصادر.

للمزيد: حوار مع مسؤول في كريم... لا تأثير على كريم بعد قرار محكمة ضد أوبر

إيفرغراند الصينية تقترب من إعادة هيكلة ديونها

- تخطط مجموعة إيفرغراند الصينية، أحد أكبر مطوري العقارات في الصين، وأكبر مُصدِر للسندات الدولارية دون التصنيف الاستثماري في آسيا، لإعادة هيكلة تشمل جميع سنداتها الخارجية وديونها الخاصة، لتكون واحدة من أكبر خطط إعادة الهيكلة في الصين على الإطلاق، إذ أن الشركة مديونة بأكثر من 300 مليار دولار، بحسب بلومبرغ ورويترز.

للمزيد: هل نترقب "غراند" انهيار لإيفرغراند الصينية؟

قيود مشددة في مواجهة متحور أوميكرون

- بدأت قيود جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الظهور في دول العالم، فيما تحاول الدول كبح انتشار متحور أوميكرون الجديد من الفيروس. فقد أغلقت فرنسا الملاهي الليلية لمدة 4 أسابيع، فيما دعت مدينة نيويورك الأمريكية القطاع الخاص لجعل التطعيم إلزامي، بينما أغلقت مدينة نينغبو الصينية الساحلية بعض المدارس، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ يوم الثلاثاء.

يأتي هذا فيما عزز عدم اكتظاظ المستشفيات في جنوب أفريقيا بالمرضى التفاؤل الحذر بأن المتحور الجديد يسبب فقط مرض خفيف الأعراض، بينما يحذر العلماء من أن الوقت لا يزال مبكر لمثل هذه الاستنتاجات، وفق التقرير.

للمزيد: ترقب الأسواق لتأثير أوميكرون... هل هو صمت يسبق العاصفة؟

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير أحمد فتيحة، للتواصل: ahmed.feteha@refinitiv.com)

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