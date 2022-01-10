* تم التحديث بخبر عن دبي

الإمارات تطلب الإفراج عن سفينتها المحتجزة باليمن

- طالبت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في بيان لمجلس الأمن يوم الاثنين، بالإفراج عن السفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات والتي يحتجزها الحوثيون منذ الأسبوع الماضي، بحسب قناة العربية السعودية.

اغلاق محلين لأبل في دبي

- أعلنت أبل غلق متجرين من 3 متاجر لها في الإمارات - في مول الإمارات ومول دبي - بدبي حتى يوم 13 يناير بسبب كورونا، بحسب وسائل إعلام إماراتية. وسيظل متجر أبل في جزيرة الياس في أبو ظبي يعمل. للمزيد: دبي تبدأ تنظيم تداولات الأصول المشفرة

أرامكو السعودية تستحوذ على 30% من مصفاة بولندية

- فازت شركة أرامكو السعودية للنفط بصفقة الاستحواذ على حصة 30% من مصفاة نفط بولندية تابعة لشركة "غروبا لوتوس"ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة الأسبوع المقبل، بحسب تقرير لبلومبرغ نقلا عن محطة راديو بولندية.

تدابير جديدة في الكويت لمواجهة كورونا

- اتخذ مجلس الوزراء الكويتي قرارات جديدة يوم الاثنين لكبح الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 12 يناير، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا). وشملت القرارات الآتي:

* تحديد نسبة العاملين المتواجدين في المقار الحكومية بما لا يزيد عن 50% واقتصار عقد الاجتماعات والمؤتمرات عن طريق الاتصال عن بعد.

* إلزام وسائل النقل بألا تزيد الطاقة الاستيعابية عن 50%.

* التعميم على كافة الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات بتفعيل تقديمها أونلاين إلا في حال تطلب الأمر الحضور الشخصي.

إنشاء مطار جديد بالكويت

- أفادت وكالة كونا أن السلطات الكويتية وافقت، يوم الاثنين، على إنشاء مطار جديد في المنطقة الشمالية بالبلاد دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

للمزيد: التضخم في الكويت مع ارتفاع أسعار التعليم والغذاء

حركة "النهضة" التونسية تدعو لمظاهرات يوم 14 يناير

- دعت حركة النهضة التونسية الإسلامية، أكبر حزب سياسي في تونس، في بيان مقتضب يوم الاثنين عبر فيسبوك، إلى المشاركة بقوة في تظاهرات مزمعة في 14 يناير رفضا لما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية".

للمزيد: تونس في 2022...ضرائب جديدة وزيادة أسعار الكهرباء





إعادة انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي

- أعيد انتخاب الرئيس السابق للبرلمان العراقي محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان من جديد حيث فاز بـ 200 صوت، وذلك في أولى جلسات انعقاد البرلمان في دورته الجديدة يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

البنك المركزي المصري يوافق على إطار عام للسيولة الطارئة

- قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم انه سيمنح البنوك السيولة الطارئة في حالة عدم قدرة أي بنك على توفير السيولة من سوق الإنتربنك وهو السوق الذي تتداول البنوك من خلاله في العملات الأجنبية.

وأضاف ان البنك سيحدد تسعير عائد السيولة الطارئة عند سعر البنك للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى 5% وان فترة منح السيولة الطارئة قصيرة الأجل حدها الأقصى 180 يوم ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترة أو فترات أخرى.

التضخم في مصر

- سجل التضخم السنوي في المدن المصرية 5.9% في ديسمبر مقابل 5.6% في نوفمبر، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

احتمالية إصابة وزير الخارجية المصري بكورونا

- نقلت قناة الشرق السعودية، يوم الاثنين، عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إن وزير الخارجية المصري سامح شكري مصاب بفيروس كورونا لكن لا تظهر عليه أعراض شديدة بعد، وإنه يتماثل الشفاء ويمارس مهام عمله عن بُعد.

ووفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي وأول قاضية مصرية تهاني الجبالي

- توفي مساء الأحد الإعلامي المصري وائل الإبراشي (58 عام) مقدم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى الفضائية، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بحسب عدة وسائل إعلام محلية.

وكذلك توفيت أول قاضية مصرية تهاني الجبالي عن عمر ناهز 71 عام بعد أصابتها بكورونا.

ارتفاع قتلى الاحتجاجات المناهضة لانقلاب أكتوبر بالسودان

- قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن متظاهر توفي يوم الأحد إثر إصابته في الاحتجاجات التي خرجت للمطالبة بخروج الجيش من المشهد السياسي وبعودة الحكم المدني، ليرتفع بذلك عدد قتلى الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر الماضي بعد حل الجيش للحكومة إلى 62 قتيل.

مظاهرات كازاخستان

- قالت وزارة داخلية كازاخستان الاثنين إن قوات الأمن اعتقلت 7,939 شخص حتى اليوم على خلفية المظاهرات التي هزت البلاد الأسبوع الماضي، بحسب عدة وسائل إعلامية.

وسحبت وزارة الإعلام تصريح نشر سابقا بأن أكثر من 164 شخص قتلوا خلال الأحداث، بحسب الحرة.

فرض حظر طيران لزيادة تأمين مقر إقامة ملكة بريطانيا

- أعلنت هيئة الطيران المدني البريطانية أنه سيتم فرض حظر الطيران للطائرات والطائرات بدون طيار فوق قصر وندسور اعتبارا من يوم 27 يناير لتعزيز تأمين مقر إقامة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والذي يبعد نحو 8 أميال عن مطار هيثرو، وذلك في مراجعة لإجراءات تأمين القصر وليس بسبب تهديد أمني، بحسب تقرير لصحيفة الأندبندت البريطانية.

زيارة جديدة لإيران

- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي في طهران الاثنين إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور الصين نهاية الأسبوع، بحسب رويترز.

آخر أخبار ديوكوفيتش

- أمر قاض أسترالي الاثنين بإخلاء سبيل نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس من مركز احتجاز تابع لوزارة الهجرة الأسترالية وقال إن قرار الحكومة بإلغاء تأشيرة نجم التنس الصربي لدخول البلاد "يفتقر إلى المنطق"، بحسب رويترز.

انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون

- انطلقت مساء الأحد منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون في الفترة بين 9 يناير وحتى 6 فبراير، وسط حالة من الجدل بسبب الاضطرابات العرقية التي تشهدها البلد وكذلك المخاوف من تفشي كورونا بين لاعبي الفرق المشاركة.

وتشارك في البطولة 7 منتخبات عربية هي: مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، والسودان، وجزر القمر. وسيخوض منتخبا المغرب وجزر القمر مباريات يوم الاثنين، فيما سيشهد الثلاثاء مباريات لمصر والسودان والجزائر.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

#موجزاليوم

© ZAWYA 2022