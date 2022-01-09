الإفراج عن أميرة سعودية وابنتها بعد اعتقالهن 3 سنوات

- أفرجت السلطات السعودية، مساء السبت، عن الأميرة السعودية بسمة بنت سعود آل سعود وابنتها سهود الشريف، بعد اعتقال استمر قرابة الـ 3 سنوات لأسباب غير معلومة، وبعد عدة استجداءات من الأميرة للعاهل السعودي وولي العهد لإطلاق سراحها، بحسب حقوقيين ووسائل إعلام.

والأميرة بسمة هي سيدة أعمال وكاتبة وناشطة حقوقية، وهي أصغر أبناء الملك الراحل سعود ومن المنتقدين لمعاملة المملكة للمرأة على وجه الخصوص، وكانت اختفت في مارس 2019 وبعدها أعلنت أنها محتجزة في سجن الحاير بالعاصمة الرياض.

للمزيد: كورونا والسعودية... إيرادات العمرة ستتأثر

حبس أحد أشهر رجال الأعمال في مصر بتهمة الاتجار بالبشر

- أمرت النيابة العامة المصرية، يوم السبت، بحبس رجل الأعمال محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالإتجار في البشر، وهتك عرض فتيات نزيلات في دار أيتام مملوكة له بمحافظة بني سويف جنوبي البلاد، بحسب بيان للنيابة العامة.

والأمين أسس وامتلك عدة قنوات تلفزيونية، أشهرها مجموعة قنوات سي بي سي، كما أنه شريك في مجموعة عامر جروب التي تعمل في 6 قطاعات منها العقارات، وإدارة سلاسل مطاعم وفنادق ومراكز تجارية.

للمزيد: مصر تتحفظ على رجل الأعمال صفوان ثابت على ذمة تحقيقات

انقطاع الكهرباء في لبنان بسبب محتجين

- قالت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان السبت، إن التيار الكهربائي انقطع عن جميع الأراضي اللبنانية في الساعة 17:27 مساء بالتوقيت المحلي بعد قيام محتجين باقتحام محطة تحويل رئيسية والعبث بمعداتها، مطالبة السلطات وقوى الأمن بحماية جميع منشآت المؤسسة من أي اعتداءات أخرى واستعادة السيطرة على محطات التحويل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ويعاني لبنان بالفعل من انقطاعات متكررة للكهرباء تستمر أحيانا 20 ساعة في اليوم، بسبب أزمة مالية طاحنة تعيق استيراد سلع رئيسية من بينها الوقود الضروري لتشغيل محطات الكهرباء.

ووزير الصحة يحذر من "تسونامي" بسبب أوميكرون

- حذر وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، في تغريدة يوم السبت، من أن موجة متحور فيروس كورونا "أوميكرون" التي بدأت في البلاد قبل ثلاثة أسابيع تتحول إلى "تسونامي"، مضيفا أن الوضع في المستشفيات وأقسام العناية المركزة مازال "مستقرا".

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة السبت تسجيل 7,547 إصابة جديدة بالفيروس.

للمزيد: الليرة اللبنانية إلى أين؟

الجزائر تحقق في أزمة نقص الغذاء

- قرر مجلس الأمة الجزائري (البرلمان)، يوم السبت، تشكيل لجنة للتقصي في "الندرة والمضاربة في المنتجات الغذائية الأساسية"، وقال إن الاحتكار والمضاربة باتا "آفة... تأخذ أبعادا استفزازية جديدة تهدد الاستقرار والتماسك والمناعة المجتمعية للأمة"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

للمزيد: من هو صالح قوجيل الرئيس لمجلس الأمة الجزائري؟

ترحيب دولي بالمبادرة الأممية لحل أزمة السودان

- رحب المجموعة الرباعية المكونة من السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة وكذلك جامعة الدول العربية، يوم السبت، بمبادرة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية وحل الأزمة السياسية في السودان، مطالبين جميع الأطراف السياسية السودانية باغتنام هذه الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية المدنية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في السودان أعلنت إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية، وتشمل تلك العملية الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.

للمزيد: تداعيات انقلاب أكتوبر مستمرة في السودان ولا حل في الأفق

بتكوين تتراجع لقرب الـ 40 ألف دولار

واصلت بيتكوين، أشهر العملات الرقمية في العالم وأكبرها من حيث القيمة السوقية، تراجعها في عطلة نهاية الأسبوع، لتستقر عند حوالي 41.7 دولار وتقترب من حاجز ال40 ألف دولار لأول مرة منذ سبتمبر، بحسب بيانات ريفينيتيف. وبذلك تراجعت العملة بحوالي 40% منذ أن بلغت أعلى مستوى لها في 9 نوفمبر عند حوالي 68 ألف دولار.

للمزيد: هل تصبح دبي عاصمة العملات الرقمية؟

متحور جديد لكورونا يجمع بين "دلتا" و"أميكرون" بقبرص

- اكتشف علماء بقبرص سلالة جديدة من فيروس كورونا تجمع بين صفات متحوري "دلتا" و"أوميكرون" وتحمل اسم "دلتاكرون"، وذلك لدى 25 مصاب بكوفيد-19 في قبرص، لكن تأثيرات المتحور الجديد لا تزال مجهولة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام يوم السبت.

وأمريكية تحبس ابنها بصندوق السيارة خوفا من نقله كوفيد لها

- ألقت السلطات الأمريكية القبض على معلمة (41 عام) بتهمة تعريض طفل للخطر، بعدما حبست ابنها المصاب بكوفيد-19 في صندوق سيارة خوفا من أن ينقل العدوى لها وذلك أثناء توجهها إلى موقع لإجراء مسحة فيروس كورونا، بحسب تقرير لبي بي سي عربي السبت.

للمزيد: الشرق الأوسط يدخل عامه الجديد بتدابير مشددة لكبح "أوميكرون"

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل: ahmed.feteha@refinitiv.com)

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