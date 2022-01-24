* تم التحديث بخبر عن إيرادات السياحة المصرية



الإمارات تعلن تدمير صواريخ حوثية

- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في وقت مبكر من صباح الاثنين، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه الإمارات، مؤكدة "أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية"، بحسب نبأ عاجل أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأضافت الوزارة أن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

و قال يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، في بيان يوم الاثنين، إن الجماعة استهدفت قاعدة الظفرة الجوية في العاصمة الإماراتية أبوظبي واستهدفت "مواقع حيوية وهامة في منطقة دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة".

ونصحت السفارة الأمريكية في الإمارات، في وقت لاحق الاثنين، جميع رعاياها بتوخي مستوى عال من الوعي الأمني، بحسب رويترز.

وهبطت الأسواق المالية للإمارات في تعاملات الاثنين بعد الأنباء عن الهجوم، إذ انخفض سوق دبي للأوراق المالية 1.71% حتى الساعة 1:25 ظهرا بتوقيت دبي، فيما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.138% حتى الوقت نفسه.

يـأتي هجوم الاثنين، بعد نحو أسبوع من هجوم للحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مستودع لشركة أدنوك ومنطقة إنشاءات بمطار أبوظبي الدولي أوقع 3 قتلى و 6 مصابين، وتوعدت جماعة الحوثي في بيان إعلان مسؤوليتها عنه بشن مزيد من الهجمات على الإمارات.

هذا وقد نقلت رويترز عن وسائل إعلام سعودية مساء الأحد عن التحالف بقيادة السعودية قوله إن جماعة الحوثيين أطلقت صاروخ باليستي سقط بمنطقة صناعية في جنوب السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية أن اثنين من الأجانب أصيبا بجروح طفيفة بسبب الهجوم.

وقال يحيى سريع، في بيانه الاثنين، إن الجماعة قامت بـ"دك عدد من القواعدِ العسكرية في العمقِ السعودي في منطقةِ شرورة ومناطقَ سعودية أخرى بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرةِ " واستهدفت "مواقعَ حيوية وحساسة في جيزان وعسيرَ بعدد كبير من الصواريخِ الباليستية"، مضيفا: "وقد حققتِ العملية أهدافها".

وعلى الصعيد الاقتصادي أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة إيني الإيطالية لإنشاء قاعدة لوجستية في ميناء مغرق بمنطقة الظفرة بأبوظبي لدعم عمليات الحفر البحرية، بحسب رويترز.

انخفاض البيتكوين تحت 34 ألف

- تواصل البيتكوين الهبوط وتداولت اليوم تحت 34 ألف دولار عند نحو 33.7 ألف دولار الساعة 2:20 مساءا بتوقيت دبي.

النفط يرتفع بنحو 1% وسط اضرابات في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية

- ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بفعل مخاوف من اضطرابات في الإمدادات وسط توترات متصاعدة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، ما قد يزيد من شح المعروض في السوق، في الوقت الذي لا تزال فيه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها تكافح لزيادة إنتاجهم، وفق رويترز.

وارتفع خام برنت 0.9% إلى 88.7 دولار للبرميل في تعاملات الاثنين، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 0.9% ليصل إلى سعر 85.86 دولار للبرميل.

إيرادات السياحة في مصر خلال 2021

- قالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر لرويترز الاثنين إن إيرادات السياحة خلال عام 2021 تجاوزت 13 مليار دولار لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.

كانت إيرادات السياحة نحو 4 مليار دولار في 2020، بانخفاض 70 % من 13.03 مليار في العام السابق، بحسب رويترز.

توقعات بثبات الدين العام للسعودية في 2022

- توقع المركز الوطني السعودي لإدارة الدين، في خطة اقتراض عام 2022، ثبات حجم الدين العام للمملكة في خطة الاقتراض السنوية عند مستوى 938 مليار ريال سعودي (250 مليار دولار)، مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال (11.5 مليار دولار) لسداد مستحقات أصل الدين، وفق خطة الاقتراض التي أعلنها المركز يوم الأحد.

وقال المركز أن الحكومة قد تدرس عمليات تمويلية إضافية من خلال القنوات التمويلية المتاحة محليا أو دوليا بما فيها أسواق الدين.

الذراع الاستثماري لبنك مصر يدرس فكرة إطلاق صناديق بالخليج

- قال خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة "مصر كابيتال" الذراع الاستثماري لبنك مصر أن الشركة ستطلق خلال الربع الأول من العام الحالي 3 صناديق استثمار منها صندوق “فوري يومي” مع شركة فوري ، وأنه يتم حاليا دراسة أفكار تتعلق بإطلاق صناديق إقليمية في أسواق الإمارات والسعودية والكويت، بحسب تصريحات البواب في مقابلة مع "سي إن بي سي" عربية نٌشرت الأحد.

وقد أعلنت مصر كابيتال وشركة فوري أمس عن إطلاق صندوق استثمار “فوري يومي” ذي العائد اليومي التراكمي بالجنيه المصري، على أن يفتح باب الشراء والاسترداد في الصندوق يوم 30 يناير الجاري، وذلك بحد أدنى 500 جنيه للاستثمار مبدئي بالصندوق.

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