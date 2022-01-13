* تم التحديث بخبر عن الإمارات

استثمارات سعودية ضخمة

- يخطط صندوق الثروة السيادية السعودي للتعمق أكثر في الأسواق هذا العام من خلال استثمار حوالي 10 مليارات دولار في الأسهم المدرجة، وفقًا لما نقلته بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر ، في مساعي لمضاعفة أصوله بحلول عام 2025.

جمع الصندوق حوالي 500 مليار دولار من الأصول، بعد ان حصل على 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة في أوائل عام 2020 عندما تسبب وباء كورونا في تدهور الأسهم.

طرح 3 رخص تعدين سعودية

-قال بندر الخريف ، وزير الصناعة والمناجم السعودي، في تصريحات نقلتها رويترز، إن المملكة تخطط لطرح ما يصل إلى 3 رخص للتعدين في مزاد خلال 2022 بما في ذلك في منجم الخنيقية في السعودية حيث تقدر رواسب الزنك والنحاس بنحو 26 مليون طن.

أكوار باور تبدأ تشغيل شبكة تحلية المياه بشركة تابعة

-أعلنت شركة أعمال المياه والطاقة "أكوا باور"، في بيان للبورصة السعودية اليوم، بدء تشغيل شبكة تحلية المياه بشركة رابغ 3 لتحلية المياه الواقعة بمدينة رابغ بالسعودية بقدرة 600 ألف متر مكعب يوميا. وتمتلك أكوا باور 70% في شركة رابغ 3 لتحلية المياه.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية للربع الأول من العام 2022.

صفقة استحواذ للمراعي

- أعلنت شركة المراعي، ببيان لبورصة السعودية، الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على 100% من أسهم شركة بيك مارت الإمارات وبيك مارت البحرين.

وتعمل شركة بيك مارت في تصنيع وإنتاج المخبوزات المجمدة لقطاع الخدمات الغذائية وصناعات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، بحسب بيان اليوم.

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الإمارات لا تنوي العودة للإغلاق

- قال وزير التجارة الإماراتي ثاني الزيودي، في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ نُشرت الخميس، إن الإمارات لا تنوي العودة إلى الإغلاق العام الكلي على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلد، مضيفا أن بلاده تصب تركيزها على إجراء الاختبارات والتطعيم لإبقاء الاقتصاد مفتوح.





الكهرباء النظيفة في أبو ظبي

- قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إنها من المقرر أن تنتج 85% من كهرباء أبوظبي النظيفة بحلول 2025، بحسب رويترز. وكان محمد إبراهيم الحمادي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية قدر الطاقة الإنتاجية لمحطة براكة للطاقة النووية بمليون طن من الهيدروجين سنويًا، وهي أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.

الإمارات تشارك بـ "أمن الخليج العربي 3"

- وصلت القوة الأمنية الإماراتية للسعودية، للمشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي "أمن الخليج العربي 3 "، الذي تستضيفه المملكة في منطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

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قناة السويس تستهدف مضاعفة حصتها بتجارة الطاقة

- تستهدف هيئة قناة السويس مضاعفة حصتها من تجارة النفط من 8% في 2019 إلى 15% بحلول 2040، وقالت إن ذلك يأتي في إطرار تبني القناة سياسات تسويق مرنة، بحسب بيان من الهيئة.

واستحوذت الناقلات على 31% من إجمالي السفن العابرة لقناة السويس خلال 2021، والتي انقسمت إلى 14% نقلات البترول و8% ناقلات المنتجات البترولية، و4% ناقلات الكيماويات، و4% ناقلات الغاز الطبيعي المسال و1% لناقلات الغاز البترولي المسال، بحسب نفس البيان.

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أوضاع مشتعلة وإغلاق المصارف في لبنان

- قطع محتجون لبنانيون عدد من الطرق بإطارات مشتعلة في الساعات الأولى من صباح الخميس، وفقا لوسائل إعلام محلية، بعد دعوة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، للتظاهر ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فيما أوصى اتحاد مصارف لبنان في بيان رسمي بإغلاق البنوك بسبب الإضراب حفاظا على سلامة الموظفين.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة منذ أواخر 2019، نتج عنها تدهور العملة الوطنية وارتفاع معدل التضخم، وهو بحاجة لحزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي وجهات أخرى للخروج من الأزمة.

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تونس ومظاهرات الجمعة

- دعا حزب النهضة الإسلامي الأربعاء أنصاره إلى الاحتجاج يوم الجمعة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد متحديا قرار الحكومة بمنع التجمعات لمكافحة التفشي السريع لفيروس كورونا، بحسب رويترز.

وكانت الحكومة التونسية قررت أمس فرض حظر تجول ليلي ومنع التجمعات لأسبوعين لوقف تفشي متحور أوميكرون.

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ديوكوفيتش في قرعة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

- ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أنه تم إدراج لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش في قرعة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ومن المقرر أن يلعب مع زميله الصربي ميومير كيكمانوفيتش، حيث تقترب الحكومة الأسترالية من اتخاذ قرار بشأن ترحيله.

ويواجه ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، خطر الترحيل وسط صراع مع السلطات بسبب اخطاء في مستندات السفر قد تؤدي لإلغاء تأشيرته وعدم تقديمه دليل طبي عن سبب عدم تلقيه لقاح كورونا والذي يعتبر شرط لدخول البلاد.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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