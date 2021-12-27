* تم تصحيح الخبر الأول لتوضيح انها الجولة ال8

استئناف المفاوضات النووية في فيينا

- تُستأنف، يوم الاثنين، في فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات الهادفة لإعادة إيحاء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، بمشاركة كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين من جانب بالإضافة إلى مشاركة الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة وإيران من جانب آخر، بحسب المنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا.

للمزيد: جولة مفاوضات جديدة وغير مبشرة تبدأ مع إيران

حمدوك يعرب عن رغبته في ترك منصب رئيس وزراء السودان

- نقل موقع قناة الشرق السعودية، يوم الاثنين، عن مصادر عسكرية ومدنية قولها إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغ لأول مرة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو رغبته بالاستقالة من رئاسة الوزارء.

للمزيد: الغموض يخيم على مستقبل السودان عقب إتفاق حمدوك والبرهان

الحوثيون يقولون إنهم سيطروا بالكامل على محافظة الجوف الحدودية

- قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" يحيى سريع، في بيان مسجل يوم الأحد، إن الجماعة سيطرت على منطقة اليتمة بمحافظة الجوف، مضيفا أن المحافظة التي تقع على حدود السعودية باتت محررة بالكامل عدا بعض المناطق الصحراوية فيها، على حد تعبيره.

يأتي هذا فيما قال المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، يوم الأحد، إن "مليشيا الحوثي أطلقت 430 صاروخ باليستي و851 مُسيّرة باتجاه المملكة"، وذلك بعد يومين من مقتل شخصين وإصابة آخرين في جازان بالسعودية إثر سقوط قذيفة قالت الرياض إن "أنصار الله" أطلقتها صوب المملكة.

السعودية تعدم مواطن يمني متهم بتنفيذ عملية انتحارية

- قالت وزارة الداخلية السعودية إنها نفذت يوم الاثنين حكم الإعدام في مواطن يمني مدان بـ"استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش الإرهابي، من خلال عملية انتحارية باستخدام حزام ناسف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره".

صندوق استثماري جديد في السعودية بمليار ريال

- قالت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم أي إس) السعودية، في بيان يوم الأحد، إنها اتفقت مع شركة الراجحي المالية على اتخاذ الخطوات الضرورية لإطلاق صندوق استثماري خاص متوافق مع أحكام الشريعة بمبلغ مليار ريال سعودي (266.7 مليون دولار) كمرحلة أولى للشراكة في مشروعات البنية التحتية الرقمية والتقنية والتجهيزات الطبية، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين في 30 أغسطس الماضي.

للمزيد: تطور قيمة الصادرات النفطية للسعودية في 2021

القروض الاستهلاكية في قطر عند أعلى مستوى

- ارتفعت قيمة القروض الممنوحة لغرض الاستهلاك في قطر بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 158.8 مليار ريال قطري (43.6 مليار دولار) و بزيادة 7.8% على أساس سنوي لتمثل 21 % من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص في البلد، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي.

للمزيد: التضخم السنوي بقطر يرتفع لأعلى مستوى خلال العام

اسرائيل ستضاعف عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان

- وافقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، يوم الأحد، على خطة بقيمة 317 مليون دولار لمضاعفة عدد المستوطنين اليهود في مرتفعات الجولان المحتلة ببناء 7300 منزل لهم خلال 5 سنوات في المنطقة، بحسب تقارير إعلامية. وكانت إسرائيل استحوذت على الجولان من سوريا خلال حرب 1967.

للمزيد: أن تصادق إسرائيل.. ولا تبالي

"إيفرغراند" الصينية المتعثرة تحرز تقدم في تسليم الوحدات السكنية

- قالت مجموعة إيفرغراند الصينية، وهي أكبر مطور عقاري من حيث المديونية في العالم، إنها أحرزت تقدم مبدئي في استئناف أعمال البناء في مشروعاتها، وتعهد رئيس المجموعة بتسلم 39 ألف وحدة عقارية في ديسمبر الحالي مقارنة بـ 10 آلاف وحدة في كل من الأشهر الثلاثة الماضية، بحسب تقرير لرويترز يوم الأحد.

للمزيد: هل نترقب "غراند" انهيار لإيفرغراند الصينية؟

تباين أسعار النفط في ظل ارتباك الطيران بسبب "أوميكرون"

- تباينت أسعار النفط في تعاملات يوم الاثنين، ففي حين صعد خام برنت تراجع الخام الأمريكي بعد أن ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد بسبب تفشي الإصابات بكوفيد -19، بحسب رويترز.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صباح الأثنين 0.6 %، إلى 73.38 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 0.5 %، إلى 76.54 دولار للبرميل.

للمزيد: هل سيتخطى النفط الـ 100 دولار للبرميل؟

"سبايدر مان" أول فيلم تتخطى إيراداته مليار دولار منذ الجائحة

- أصبح فيلم "Spider-Man: No Way Home" وهو أحدث إصدار من سلسلة "سبايدر مان" أول فيلم تتخطى إيراداته المليار دولار أثناء جائحة كورونا، ليصبح بذلك الفيلم الأكثر دخلًا في عام 2021 ويحقق ما كان يُعتقد مستحيلا في عصر الجائحة ببلوغ مبيعات تذاكر المليار دولار عالميا، بحسب عدة وسائل إعلام.

للمزيد: "ما وراء الطبيعة" .. من روايات رائجة إلى أول عمل مصري على نتفليكس

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح #موجزاليوم

© ZAWYA 2021