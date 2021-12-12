* تم التحديث بخبر عن عُمان



إكسبو 2020 مازال ينعش اقتصاد دبي

- استقر نمو القطاع الخاص غير النفطي لإمارة دبي خلال شهر نوفمبر عند أعلى مستوى له خلال عامين والذي سجله في أكتوبر 2021، مدفوعا بزيادة الأعمال الجديدة بفعل الانتعاش الذي يخلقه معرض إكسبو 2020، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 54.5 نقطة.

وارتفع النمو في معدل المبيعات إلى أعلى مستوياته في 28 شهر مدفوعًا بقطاعات السفر والسياحة ثم الجملة والتجزئة بينما عانت صناعة الانشاءات من ضعف الطلب، وذلك بحسب التقرير الصادر من مجموعة IHS Markit يوم الأحد.

رئيس وزراء إسرائيل يزور الإمارات

- سيجري رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الأحد، زيارة رسمية إلى الإمارات هي الأولى له للدولة الخليجية، وذلك بدعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، حيث سيبحث الزعيمان في لقاء مقرر يوم الاثنين سبل تعميق العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي وفي القضايا الاقليمية، بحسب تغريدة لأوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي

وحكومة دبي تصبح لا ورقية بالكامل

- أعلن الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، عبر تويتر يوم السبت، أن حكومة إمارة دبي أصبحت أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم، إذ لا يحتاج أي متعامل مع الحكومة لأي معاملات ورقية.

للمزيد: "ليست عربية بالمعنى الحرفي"... الإمارات تغير العطلة الأسبوعية

حجم ميزانية عُمان لعام 2022 يرتفع 2%

- قال وزير المالية العُماني سلطان بن سالم، يوم الأحد، إن حجم الإنفـاق العام للسنة المالية 2022 يبلغ نحو 12.1 مليار ريال عُماني (نحو 31.5 مليار دولار) بزيادة قدرها 2% عما هو متوقع إنفاقه بنهاية العام الجاري، ويشمل ذلك خدمة الدين العام البالغة نحو 1.3 مليار ريال (نحو 3.4 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

للمزيد: عمان تفتتح مشروع للنفط والغاز في الجبال

"جي إف إتش" البحرينية تستحوذ على أصول لـ"فيديكس"

- استحوذت مجموعة جي إف إتش المالية البحرينية بالشراكة مع شركة إدارة الأصول الكويتية "وفرة للاستثمار الدولي" على 8 أصول لوجستية تحت التشييد تابعة لشركتي فيديكس وجنرال ميلز الأمريكيتين في مناطق حيوية بالولايات المتحدة، بحسب بيان لشركة "جي إف إتش" يوم السبت. ومن المقرر استكمال تشييد هذه الأصول خلال عام 2022.

للمزيد: "جي إف إتش" تستحوذ على 60% من شركة رعاية صحية بالإمارات

ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر

- ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 إلى نحو 31.38 مليار دولار، مقابل 30.97 مليار في الفترة نفسها من 2020، بارتفاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي، بحسب البيان الشهري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

للمزيد: توقعات بزيادة التضخم في مصر ل 6% خلال ديسمبر

"كيبكو" الكويتية تعين رئيس تنفيذي جديد

- أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، التي تدير أصول بقيمة 33 مليار دولار، تعيين الشيخة دانة ناصر صباح الأحمد في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتبارا من الأول من يناير 2022 خلفا لفيصل العيار، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ السبت.

للمزيد: بديلاً عن الخصخصة... رفع رأس مال شركة المشروعات السياحية الكويتية

تفاقم الأزمة السياسية في تونس

- ازدادت الأزمة السياسية في تونس تعقيدا مع بيان لحركة النهضة التونسية الإسلامية، يوم السبت، ترفض فيه محاولات إلغاء دستور 2014، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس، ومحذرة من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة، وذلك بعد تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، الذي انفرد بالسلطة في يوليو الماضي وحل البرلمان والحكومة، قال فيها إن دستور 2014 لم يعد صالح الآن.

للمزيد: قيس سعيد بين مطرقة الشارع التونسي وسندان صندوق النقد

إعلان الطوارئ في أمريكا بعد مقتل العشرات في أعاصير

- قال مسؤولون أمريكيون إن نحو 80 شخص يُخشى أنهم لقوا حتفهم في أعاصير ضربت المناطق الوسطى من الولايات المتحدة، خاصة ولاية كنتاكي التي كانت الأكثر تضررا، ووصفت بأنها من بين الأشد في تاريخ البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية ودولية.

للمزيد: تستعد ولاية غوجارات الهندية لأقوى إعصار منذ أكثر من عقدين

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير أحمد فتيحة، للتواصل: ahmed.feteha@refinitiv.com)

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