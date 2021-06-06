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الإمارات

- نفت شركة إعمار العقارية، المطور لبرج خليفة أعلى مبنى في العالم، الأنباء التي تم تداولها قبل يومين حول تعيين الشركة بنوك لإصدار صكوك دولارية، وذلك بحسب بيان للشركة منشور اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

وكانت آخر مرة طرحت فيها الشركة صكوك دولية في 2019 وجمعت 500 مليون دولار.

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السعودية

- قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، صباح اليوم الأحد، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

يأتي هذا، فيما قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في تغريدة على تويتر اليوم، إن سلاح الجو نفذ عملية هجومية فجر اليوم "استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وكانت الإصابة دقيقة".

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المغرب

- استحدث المغرب وثيقة رسمية تحمل اسم "الجواز التلقيحي" تسمح للأشخاص ممن تلقوا جرعتي لقاح كورونا بالتجول والسفر داخل المغرب بلا قيود، والتنقل خلال ساعات الحظر التي تبدأ من الـ 11 ليلا وحتى الرابعة والنصف فجرا، وكذلك تمكن حاملها من السفر للخارج بدءا من غدا، بحسب ما أعلنه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأحد.



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الأردن

- قالت وزارة الداخلية الأردنية، في بيان اليوم الأحد، إن عدد من أفراد جهاز الأمن العام أصيبوا في هجمات مسلحة استهدفتهم في منطقة المالحة قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

لكن الوزارة لم تذكر مزيد من التفاصيل حول الهجمات أو عدد المصابين من قوات الأمن ولكنها حذرت في نفس البيان من أنها لن تسمح بأي تجمعات او فعاليات تخالف القوانين أو تهدد السلم الاهلي.

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لبنان

- نقلت وكالة فرانس برس الفرنسية، اليوم الأحد، عن مصدر قضائي قوله إن فرنسا بدأت تحقيق حول ثروة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.



- طالب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يوم السبت، الدولة اللبنانية بتسديد التزاماتها المالية، بعدما قررت محكمة لبنانية وقف نظر قضايا اغتيالات قد يطال أيضا قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري بسبب "عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها" المالية، بحسب بيان للحريري أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.





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اقتصاد عالمي

- اتفقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، إيطاليا، واليابان، فيما وصف بأنه اتفاق "تاريخي"، على فرض ضرائب على الشركات الكبرى بحد أدنى 15%، بحسب تقرير لبي بي سي عربي يوم السبت.

ومن المتوقع ان يكون عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وغوغل من بين الشركات المشمولة بالاتفاق الجديد، وفق التقرير نفسه.





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عملات رقمية

- تعتزم السلفادور إقرار تشريع سيجعلها أول دولة في العالم تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي، حسبما أعلن رئيس البلاد نجيب أبو كيلة في مؤتمر للبيتكوين، وفقا لتقرير لسي إن بي سي عربية اليوم الأحد.

ودخلت البلد في شراكة مع شركة المحفظة الرقمية "Strike" لبناء البنية التحتية المالية للبيتكوين، بحسب التقرير.

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طاقة

- حذر إيجور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، وهي ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في العالم بعد أرامكو، يوم السبت، من أن العالم يواجه نقص حاد في النفط بسبب قلة الاستثمارات وسط مساع للاتجاه إلى الطاقة البديلة، بينما يستمر ارتفاع الطلب على النفط، بحسب رويترز.



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أسهم

- قرر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السماح لمشجعيه بشراء أسهم في الفريق سيكون لها حقوق التصويت نفسها التي لدى مالك الفريق وهي عائلة جليزر، بحسب بيان للفريق أوردته وكالة بلومبرغ يوم السبت.

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فيروس كورونا

- وافقت الصين على الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا الذي تطوره شركة سينوفاك بيوتيك الصينية للأطفال، لتصبح أول دولة كبرى تمنح الموافقة على تطعيم الأطفال من سن ثلاث سنوات، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ يوم السبت.

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(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

( تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com)



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