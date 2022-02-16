* تم التحديث بخبر عن أوبك وآخرين عن مصر

أمين عام أوبك: لا حلول عاجلة لارتفاع أسعار النفط

- قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، يوم الأربعاء بحسب رويترز، إنه لا توجد حلول عاجلة للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط.

والنفط يتراجع

- تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الثلاثاء لتنخفض عن أعلى مستوياتها في سبع سنوات، بعدما قالت روسيا إنها ستسحب بعض وحداتها العسكرية من على الحدود مع أوكرانيا، فيما يشير إلى تراجع حدة التوتر في أزمة تسببت في قفزة في أسعار النفط، بحسب رويترز.

وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول منخفضة 3.3%، لتسجل 93.28 دولار للبرميل، فيما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 3.6%، عند 92.07 دولار للبرميل.

أزمة أوكرانيا - فيما بدا كخفض لنبرة أقوى سابقة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمة يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة مستعدة للدبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا مضيفا ان الغزو الروسي لا يزال احتمال قائم، وإن بلاده مازالت مستعدة للرد على أي هجوم روسي على أوكرانيا، وذلك بعدما أعلنت موسكو انها سوف تسحب بعض قواتها من على الحدود الأوكرانية. للمزيد: روسيا وأوكرانيا... هل تتكرر أزمة "القرم"؟

إمارة رأس الخيمة تخفف تدابير كورونا



- قررت إمارة رأس الخيمة، يوم الأربعاء، تخفيف التدابير المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وتضمن قرار الإمارة الآتي: تقليل مسافة التباعد الاجتماعي إلى متر واحد في المساجد ودور العبادة، ورفع الطاقة الاستيعابية في المرافق الاقتصادية والترفيهية والسياحية ومراكز التسوق إلى أقصاها، وكذلك في المناسبات الاجتماعية.

السعودية ترخص لبنك رقمي ثالث

- وافق مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، على منح الترخيص لبنك رقمي محلي هو بنك دال ثلاثمائة وستون (D360 Bank) ليكون ثالث بنك رقمي في المملكة. والبنك الجديد مازال تحت التأسيس، وتأسس عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال سعودي (440 مليون دولار)، بحسب بيان للبنك المركزي السعودي.

البنك الدولي يقرض تونس 400 مليون دولار

- ذكر بيان للحكومة التونسية، يوم الثلاثاء، أن البنك الدولي سيقوم بضخ تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي في تونس، على أن يضاف إليها مبالغ أخرى قادمة.

يأتي هذا، فيما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء أيضا، استحداث لجنة للتدقيق في القروض والهبات التي حصلت عليها تونس طيلة العقد الماضي.

الجزائر تعلن صرف منحة شهرية للعاطلين

- قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في حوار مع وسائل إعلام الثلاثاء، إن الحكومة ستصرف اعتبارا من بداية مارس المقبل منح شهرية للعاطلين عن العمل بقيمة 13 ألف دينار (حوالي 100 دولار) للشخص سيستفيد منها 620 ألف شخص، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

مصر تتحرك لرفع سعر الخبز



- قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر يوم الأربعاء، إن الحكومة ستحرك بالتأكيد سعر الخبز لكنها تدرس القرار جيدا حاليا لضمان الهدف الأساسي وهو عدم المساس بالفقراء.

وتسجل متوسط نمو 9% في النصف الأول من العام المالي

- وقال مدبولي إن الاقتصاد نما بنسبة 8.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022 وبنسبة 9% في النصف الأول منه وأنه سيتجاوز 6% في العام المالي الجاري الذي سينتهي في 30 يونيو 2022.

إسرائيل تزيد صادرات الغاز لمصر 50%

- تعتزم إسرائيل زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بنسبة تصل إلى 50% بحلول نهاية فبراير الجاري، إذ ستضخ الشركات مالكة أكبر حقلين بحريين في إسرائيل ما بين 2-2.5 مليار متر مكعب أخرى من الغاز سنويا إلى مصر، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ يوم الثلاثاء.

مصر تختار بديل عن أوكرانيا لتوريد القمح

- قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي مصيلحي، في تصريح لقناة الشرق السعودية، إن الحكومة ستطرح مناقصة لاستيراد القمح خلال الأسبوع المقبل تمهيدا لاختيار بديل عن أوكرانيا، إحدى أكبر الدول المصدرة للقمح إلى مصر.

أكبر اكتشاف بترولي في خليج السويس بمصر

- أعلنت وزارة البترول المصرية، في بيان يوم الثلاثاء، أن شركة دراجون أويل الإماراتية المملوكة بالكامل لحكومة دبي، توصلت إلى أحد أكبر الاكتشافات النفطية في منطقة خليج السويس خلال 20 عام، يبلغ مخزونه الأولي المتوقع نحو 100 مليون برميل.

ويعتبر الحقل النفطي أول اكتشاف لشركة "دراجون أويل" والتي استحوذت على 100% من أصول شركة "بي بي" البريطانية في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

100 مليار جنيه أصول صندوق تنمية قناة السويس

- قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن مجلس النواب المصري سيصدر موافقته الشهر المقبل على تأسيس صندوق يحمل اسم "صندوق قناة السويس" ويهدف للمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة، وذلك بعد موافقة الحكومة الشهر الماضي، مضيفا أن رأسمال الصندوق سيصل إلى 100 مليار جنيه مصري (6.4 مليار دولار) خلال السنوات الـ 5 المقبلة، بحسب تصريحات ربيع في مقابلة مع سي إن بي سي عربية.

لبنان يخصص 18 مليار دولار لإجراء الانتخابات

- قال وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم، في تصريحات لرويترز يوم الثلاثاء، إن الحكومة اللبنانية وافقت على تخصيص 360 مليار ليرة (18 مليون دولار) لإجراء الانتخابات النيابية، المزمع تنظيمها منتصف شهر مايو المقبل، فيما يعاني البلد من أزمة مالية طاحنة.

للمزيد: الغذاء في لبنان... غلاء وشح واحتكار وتهريب (إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي) (تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا #موجزاليوم

© ZAWYA 2022