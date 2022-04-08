وقعت مصر اتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (حكومي) تحصل بموجبها على منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي ما يعادل 2.5 مليون دولار، وفقا لبيان حكومي يوم الجمعة.

وتساهم المنحة في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع إنشاء خط سكة حديد يربط بين مصر والسودان.

ماذا نعرف عن هذا المشروع؟

-لايزال المشروع في طور دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية.

- سيكون مسار السكة الحديد من أسوان إلى أبوسمبل بطول 285 كم كمرحلة أولى، ثم الربط من أبوسمبل إلى وادي حلفا بالسودان كمرحلة ثانية بطول حوالي 80 كم.

- تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 5 مليارات جنيه (272.7 مليون دولار).

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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