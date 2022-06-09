قفز معدل التضخم في المدن المصرية خلال مايو الماضي إلى 13.5% مقابل 13.1% في أبريل الماضي ليسجل بهذا مستوى قياسي جديد.

يرتفع التضخم في المدن المصرية منذ مارس الماضي حين سجل 10.5% نتيجة زيادة أسعار السلع والخدمات متأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار المواد الخام عالميا إضافة لارتفاع سعر الدولار بعد قرارات استثنائية للبنك المركزي في مارس لمواجهة التضخم.

وارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات في مايو سنويا في المدن 24.8%.

وتشهد مصر تحديات اقتصادية تتمثل في جذب تدفق الدولار، بعد خروج المليارات من دولارات المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي بعد أن رفعت الولايات المتحدة سعر الفائدة.

وارتفع معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.1% في مايو مقارنة بأبريل، مع ارتفاع مجموعة الطعام والمشروبات 0.6%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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