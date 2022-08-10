قفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في يوليو ليسجل 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الأربعاء.

وفي مطلع يوليو، كانت مصر قد رفعت أسعار البنزين بأعلى وتيرة منذ أن طبقت آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر 2019، كما زادت أسعار السولار المستخدم في المواصلات العامة ونقل السلع للمرة الأولى.

وخلال الأشهر الماضية شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعات متتالية نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية.

وتشهد مصر تحديات اقتصادية تتمثل في جذب تدفق الدولار، بعد خروج المليارات من دولارات المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي بعد أن رفعت الولايات المتحدة سعر الفائدة.

وارتفع معدل التضخم الشهري في المدن مقارنة بيونيو إلى 1.3%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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