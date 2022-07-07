تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يونيو الماضي ليسجل 13.2% مقابل 13.5% في مايو السابق له، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس.

خلال الشهور الماضية شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، ارتفاعات متتالية نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الدولار.

وتشهد مصر تحديات اقتصادية تتمثل في جذب تدفق الدولار، بعد خروج المليارات من دولارات المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي بعد أن رفعت الولايات المتحدة سعر الفائدة.

وتراجع معدل التضخم الشهري في المدن ليسجل قراءة سالبة في يونيو -0.1%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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