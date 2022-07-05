بلغ معدل زيادة أسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت 4.52% على أساس سنوي في مايو الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار التعليم والأغذية والمشروبات، بحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، الصادرة يوم الثلاثاء.

إلا أن التضخم انخفض مقارنة بشهر أبريل، الذي سجل 4.71%.

وتشهد أسعار الغذاء والسلع ارتفاع كبيرعالميا، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت نهاية فبراير الماضي، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع تكلفة الشحن مع ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفعت أسعار مجموعة التعليم في مايو بنحو 19% والأغذية والمشروبات بنسبة 8.2% والملابس والأحذية بنسبة 6.4% على أساس سنوي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي وصول معدل زيادة الأسعار في الكويت إلى 4.8% في 2022، مقارنة بمتوسط 10.5% في الدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا.

ويتوقع أيضا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنحو 8.2% خلال العام الجاري على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا