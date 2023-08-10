ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو الماضي إلى 3.2% من 3% في يونيو، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الخميس.

لكن التضخم السنوي لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) البالغ 2%.

وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.3% خلال شهر يوليو، وأن معدل التضخم الشهري سيسجل 0.2%، وفق استطلاع رأي لوكالة رويترز.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة في يوليو 0.2%.

وكان الفيدرالي الأمريكي رفع في يوليو الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، رغم تباطؤ التضخم.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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