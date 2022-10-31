ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، في أكتوبر، إلى 10.7%، بحسب توقعات سريعة نشرها المكتب الاحصائي للاتحاد الأوروبي، يوروستات، يوم الاثنين.

وجاء ارتفاع معدل التضخم مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة والغذاء والتبغ والكحوليات.

وأضاف بيان يوروستات أنه من المتوقع أن تسجل الطاقة أعلى معدل ارتفاع سنوي في أكتوبر أي بنسبة 41.9% مقارنة بـ 40.7% في سبتمبر والطعام والكحوليات والتبغ بنسبة 13.1% مقارنة بـ 11.8% في سبتمبر.

وبلغ معدل التضخم السنوي 9.9% في سبتمبر في دول الاتحاد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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