مددت الرئاسة المصرية لقمة المناخ Cop27 أعمال المؤتمر لمدة يوم لينتهي غدا السبت، بدلا من يوم الجمعة، وفقا لما نقلته فضائية أكسترا نيوز المصرية، دون مزيد من التفاصيل.

وتواجه القمة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، المقامة حاليا في شرم الشيخ، تحديات بشأن الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهو الشعار الذي رفعته الرئاسة المصرية لهذه الدورة.

وتعهد وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر COP27 سامح شكري بالعمل مع جميع الأطراف لإنجاح الحدث، مضيفا أن التوترات السياسية الحالية قد أثرت على الدول ولكنها لا يجب أن تؤثر على نتائج هذا المؤتمر ويجب الانتقال من مرحلة المفاوضات للتنفيذ.

وأضاف في حديثه أثناء افتتاح القمة منذ نحو أسبوعين أن "تعهد توفير ال100 مليار دولار سنويا (التي تعهدت بها الدول المتقدمة للنامية لمحاربة تغير المناخ) لم يجد بعد سبيله إلى التنفيذ"، مضيفا أن أغلب التمويل المتاح يعتمد على القروض.

وتعاني الدول النامية من أضرار بالغة بسبب أزمة المناخ التي تتسبب بها الدول الغربية بنسبة كبيرة.

وقال السفير وائل ابو المجد ممثل الرئاسة المصرية لقمة المناخ لزاوية عربى ، إن قرار التمديد جاء من أجل الوصول إلى نتائج وصيغة تنفيذية لما تم مناقشته طوال جلسات القمة.

فيما قال مصدران شاركا فى جلسات الجمعة لزاوية عربى رفضا ذكر اسمهما، إن قرار التمديد جاء بسبب خلافات حول تمويل صندوق التعويضات والصيغة التنفيذية الخاصة به.

(إعداد: شيماء حفظي وأحمد حسن، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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