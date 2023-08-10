من المتوقع ان يرفع ضعف سعر الجنيه أمام الدولار معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 95.6% في العام المالي الماضي 2023/ 2022 - المنتهي في آخر يونيو 2023 - بدلا من 82.6% المتوقعة سابقا، بحسب بيان من وزارة المالية المصرية الخميس.

تعاني مصر من أزمة اقتصادية تسببت فيها الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت لهروب الأموال الساخنة بعد رفع أسعار الفائدة عالميا، بالإضافة لزيادة تكلفة الاستيراد التي تعتمد عليه مصر بشكل كبير.

وتراجع سعر الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس 2022 بعدما خفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية أمام الدولار ثلاث مرات ليقارب حاليا الـ 31 جنيه للدولار، في حين يتداول الدولار في السوق الموازي فوق 40 جنيه في بعض الأحيان.

وقد سجل معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي قبل السابق 87.4%، بحسب بيان وزارة المالية الخميس الذي أضاف أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه أو ما يعادل 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الحكومة معدل دين 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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