انخفض عجز الميزان التجاري لمصر خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 41.3% على أساس سنوي، بدعم ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات.

ووفقا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، بلغ عجز الميزان التجاري لمصر 2.44 مليار دولار في سبتمبر، مقابل عجز بقيمة 4.15 مليار دولار في نفس الشهر من 2021.



ساهم ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 671.7% خلال سبتمبر، في زيادة إجمالي الصادرات بنسبة 11.6% على أساس سنوي لتسجل 4.11 مليار دولار بدلا من 3.68 مليار دولار في سبتمبر 2021.



ارتفعت أيضا صادرات الأسمدة بنسبة 15.1%، الملابس الجاهزة بنسبــة 9.2%، بينما انخفضت قيمة صادرات منتجات البترول بنسبة 29.3%، والبترول الخام بنسبـة 47%.



وخلال سبتمبر، تراجعت قيمة الواردات الإجمالية بنسبة 16.4% على أساس سنوي رغم ارتفاع واردات منتجات البترول بنسبـة 84.6% والغاز الطبيعي 69%.



وانخفضت الواردات إلى 6.55 مليار دولار في سبتمبر الماضي مقابل 7.83 مليار دولار في الشهر المقارن.



وانخفضت واردات القمح - الذي تعد مصر أكبر مستورد له عالميا- بنسبة 2.6% في سبتمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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