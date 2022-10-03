وافق البنك الدولي على منح تمويل بقيمة 400 مليون دولار إلى مصر لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل وخفض انبعاثات الكربون، وفقا لبيان حكومي يوم الاثنين.

وقالت وزارة التعاون الدولي المصرية إن تاريخ استحقاق التمويل سيصل إلى 29 عام منها 7 سنوات فترة سماح.

ويتضمن مكون فني ودعم مؤسسي لهيئة السكك الحديدية، لتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية يربط بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر بالقاهرة.

وقال البيان، إن محفظة التمويل الإنمائي الجارية بين مصر والبنك الدولي، تضم 15 مشروع بقيمة 5.7 مليار دولار في قطاعات تتضمن التأمين الصحي الشامل، ودعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سكك حديد مصر وغيرها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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