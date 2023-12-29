جاءت توقعات صندوق النقد الدولي بتباطؤ نمو أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين في عام 2024 وذلك وفقاً لتقريره الصادر في أكتوبر 2023، مما ضغط على أسعار النفط وأدى إلى انخفاض سعر خام برنت بحوالي 8.8% منذ بداية عام 2023 ليسجل 78.4 دولار للبرميل الخميس.

في المقابل، فقد جاءت توقعات الصندوق بارتفاع نمو اقتصاد السعودية والإمارات.

أما مصر، فقد توقع الصندوق تباطؤ اقتصادها خلال العام المالي 2024، الذي بدأ في يوليو الماضي، وسط أزمة تدبير العملة التي تواجهها البلاد. حيث من المتوقع أن يشهد الجنيه المصري انخفاضات أمام الدولار الأمريكي خلال 2024 مع توقعات برفع المركزي المصري لأسعار الفائدة بالتزامن مع خفض الجنيه.

وعلى مستوى التضخم، فيتوقع الصندوق انخفاض معدلات التضخم عالميا من متوسط 6.9% في 2023 إلى 5.8% في 2024.

كما يتوقع تراجع معدلات التضخم في أمريكا إلى متوسط 2.8% في 2024 من 4.1% في 2023، مما يعزز من خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في عام 2024.

(إعداد: محمود جاد، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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