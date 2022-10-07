ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 21.7% على أساس سنوي، لتسجل 683.2 مليون دولار، مقابل 561.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، وفقا لبيان حكومي الجمعة.

ووفقا للبيان، ارتفعت نسبة عبور السفن 9.1% على أساس سنوي، ووصل عدد السفن العابرة من الاتجاهين في سبتمبر إلى 2,024 سفينة.

وارتفع إجمالي الحمولات الصافية إلى 120 مليون طن، بنسبة زيادة 7.1% على أساس سنوي.

أما على المستوى الشهري، تراجعت إيرادات القناة 8.3% خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس حيث سجلت حينها 744.8 مليون دولار.

كانت قناة السويس حققت إيرادات قياسية خلال شهري أغسطس ويوليو، حيث استفادت من زيادة توريد النفط من الخليج إلى أوروبا الذي يمر عبر الممر الملاحي للقناة.

وعلى المستوى الفصلي، حققت إيرادات القناة 2.1 مليار دولار، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، وفقا للبيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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