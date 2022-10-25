قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تعتزم إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية التي تُصعّب الاستيراد - التي أقرها البنك المركزي مطلع العام الجاري - خلال شهرين وكذلك خفض الضرائب لبعض الشركات التي تراها الدولة استراتيجية.

وأوضح مدبولي، في كلمته الثلاثاء، بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي استمر 3 أيام: "إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي بحيث أن احنا نرفع القيود اللي اشتكى منها رجال الصناعة في هذا الشأن".

وكان البنك المركزي المصري قرر في فبراير الماضي العمل بنظام الاعتمادات المستندية، بدلا من مستندات التحصيل، وهو نظام انتقده مجتمع الأعمال وقال مستوردون إنه يصعب عملية الاستيراد. وفي نظام الاعتمادات المستندية، تكون العلاقة بين بنك المستورد، وبنك المصدر، ويكون المستورد ملزم بتغطية قيمة الشحنة المستوردة مقدما، وتكون تكلفته أعلى، ويستغرق وقت أطول.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وجه مايو الماضي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاستيراد عن طريق "الاعتمادات المستندية"، وتحدث خلال نهاية سبتمبر عن حل للأزمة خلال شهرين على حد أقصى.

الضرائب

وقال مدبولي في نفس المؤتمر، إن الحكومة مهتمة بخفض تكلفة الأعمال على القطاع الخاص، حيث "تم التأكيد خلال جلسات المؤتمر على (أن) مجلس الوزراء قد أصدر قرار يلزم الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء".

وأضاف أن الدولة ستقدم حوافز استثنائية برد نحو 55% من ضريبة الدخل خلال 45 يوم بعد تقديم المستثمر للإقرار الضريبي لبعض الاستثمارات.

"احنا كدولة هنبقى ملتزمين في خلال أقل من شهر ونصف برد لغاية 55% من ضريبة الدخل لعدد من المشروعات اللي احنا هنكون شايفينها استراتيجية".

وأشار إلى أنه سيتم تدقيق الصياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة - التي طرحتها الحكومة في يونيو الماضي وتهدف لبيع أو مشاركة بعض الشركات مع القطاع الخاص - وعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لاعتمادها من الرئيس.

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وتعاني مصر من أزمة اقتصادية وشح في العملة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بالسلب على الوضع في مصر الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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