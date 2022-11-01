ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية بنسبة 19.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 14.4 مليار دولار، مقابل 12.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة الثلاثاء، أن مصر صدرت للدول العربية منتجات بقيمة 5.9 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام بزيادة 8.6% على أساس سنوي.

أما واردات مصر من الدول العربية، فارتفعت خلال النصف الأول 27.8% لتسجل 8.5 مليار دولار.

كانت السعودية أكثر دولة مستوردة من مصر من بين الدول العربية خلال الفترة، ثم الإمارات، بقيمة 1.2 مليار دولار و955.2 مليون دولار، على التوالي.

وفيما يتعلق بالتصدير لمصر، كانت السعودية الاولى أيضا بقيمة 4.3 مليار دولار، والكويت الثانية ب 1.4 مليار دولار، بينما جاءت الإمارات في المركز الثالث بقيمة 1.3 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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