* تم تحديث سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية



تتواصل التحركات اليومية لسعر الدولار مقابل الجنيه في مصر منذ قرار تعويم الجنيه في 6 مارس الماضي.

وبحلول الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة يوم الأحد تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بمصر بين نحو 47.45 و48 جنيه، أي بمتوسط أدنى من يوم السبت، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار فقد ارتفع في تعاملات يوم الأحد إلى نطاق بين 47.54 و47.64 جنيه من ما بين 47.46 و47.56 جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

ويشهد سعر الدولار مقابل الجنيه تحركات في السوقين الرسمية والموازية منذ أن سمح البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بخفض الجنيه عن مستوى 30.9 جنيه للدولار، بعدما كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من هذا العام.

جاء خفض الجنيه مدعوما بتدفقات دولارية تلقتها مصر من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، بعد أن كانت تعاني البلاد من أزمة في توافر سيولة دولارية.

وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية مايو، بأكثر من 5 مليار دولار إلى 46.12 مليار دولار من 41.05 مليار دولار بنهاية أبريل، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة قيمة قرض وقعت اتفاقه نهاية 2022، إلى 8 مليار دولار من 3 مليار دولار.

ويوم الخميس الماضي، توصلت الحكومة المصرية لاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لبرنامج القرض، وهو ما سيمكن البلد في حال موافقة المجلس التنفيذي للصندوق من الوصول إلى 820 مليون دولار.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا