قال الملياردير المصري نجيب ساويرس إنه متشائم من الأوضاع في مصر، التي تعاني من أزمة في سعر الصرف، لكنه لن يوقف الاستثمار وخلق فرص العمل فيها.

وخلال فعالية في القاهرة يوم الأربعاء، قال ساويرس "أنا متشائم آه لكن هتوقف عن إن أنا استثمر في بلدي وافتح فرص عمل تاني لا، مش هتوقف".

ونجيب ساويرس، أحد أفراد عائلة ساويرس الشهيرة في مصر، من خلال شركته أوراسكوم للاستثمار، ومحفظة تضم استثمارات في العقارات والذهب وغيرها.

وقال إن الأزمة تتمثل في صعوبة تقدير التوقعات المستقبلية خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف وبالتالي صعوبة وضع دراسات الجدوى للمشروعات والاستثمارات الجديدة.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية عمقت من فجوة سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي، وعانى الجنيه من خفض لثلاث مرات منذ الحرب الروسية على أوكرانيا فيما يترقب خفض جديد مطلع العام المقبل، ويبلغ سعر الدولار في السوق الرسمي حاليا نحو 31 جنيه، بينما وصل سعر السوق السوداء إلى 50 جنيه للدولار مؤخرا.

"النهاردة اللي ينكر الواقع يبقى كداب .. فيه صعوبة النهاردة في توقع اللي جاي،" وفقا لما قاله ساويرس، مشيرا إلى أنه يمكن أن تبدأ شركة دراسة جدوى مشروع على أساس سعر الدولار بـ 30 جنيه وحين البدء في تنفيذ المشروع يصبح سعره 50 جنيه وهذا صعب.

مشروعات جديدة

قال ساويرس، إن شركة أورا ديفلوبرز للتطوير العقاري التابعة له، تعتزم العمل في موقعين جديدين خلال العام المقبل أحدهما في منطقة التجمع بالقاهرة، وآخر بالساحل الشمالي.

وعدل ساويرس عن فكرة الحصول على رخصة لإنشاء بنك رقمي في مصر، وقال إنه لم يتقدم للحصول على الرخصة لبنك رقمي "لأن الشروط معجبتناش".

وفي يوليو الماضي، أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، وتتضمن أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.



وتضمنت الشروط، ألا يقل رأس المال المصدر عن 2 مليار جنيه، وأن يتم تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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