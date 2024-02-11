وقعت مصر والإمارات اتفاقية منع الازدواج الضريبي وتنظيم المعاملات الضريبية بين البلدين، على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات بدبي، الأحد، وفق ما قاله محمد معيط وزير المالية المصري لزاوية عربي.

ويحدث الازدواج الضريبي عندما يخضع نفس الشخص للضريبة مرتين على نفس عناصر الدخل أو رأس المال في أكثر من دولة، ويؤثر سلبا على التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.

وقال الوزير، إن الاتفاقية "لمنع الازدواج الضريبي وتنظيم المعالجات الضريبية ما بين الاستثمارات ما بين البلدين .. تكون داعمة للاستثمارات بين مصر والإمارات".

والإمارات مستثمر رئيسي في الصفقات التي عقدتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث اشترت شركات إماراتية حصص في شركات حكومية مصرية خلال العامين الماضيين.

وتسعى مصر لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وزيادة عائداتها من السياحة، في ظل تفاقم أزمة الدولار واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي مع صعوبة توفير العملة الصعبة وتأجيل صرف شريحتين من برنامج قرض بـ 3 مليار دولار وقعته مع صندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام، فيما تحين موعد المراجعة الثالثة مارس المقبل.

وسبق أن وقعت مصر - التي تمر بأزمة اقتصادية وتسعى لزيادة تدفقاتها الدولارية - اتفاق لمنع الازدواج الضريبي مع قطر، وسلطنة عُمان، وكرواتيا.

وبينما لا يزال السعر الرسمي للدولار عند نحو 31 جنيه، مع ترقب لتعويم جديد للعملة المصرية قريبا، تحتاجه الدولة لتسهيل مراجعة برنامج الصندوق، وصل سعر الدولار في السوق الموازي لنحو 60 جنيه.

وفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا