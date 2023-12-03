تعتزم الحكومة المصرية طرح حصة من شركة شل أوت ChillOut التي تدير محطات وقود، للبيع سواء لمستثمر استراتيجي أو في البورصة، وفق تصريحات صحفية لوزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد على هامش مؤتمر كوب 28.

وتنفذ مصر برنامج لطرح حصص في شركات حكومية لزيادة حصيلتها الدولارية ومواجهة أزمة اقتصادية وشح في الدولار تسببت فيها التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الوزيرة، إنه تم البدء في العمل على إعادة هيكلة الشركة التي تتبع الجيش، تمهيدا للطرح.

تفاصيل ملكية شل أوت

تتبع شل أوت الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والذي يعد الذراع الاستثماري للجيش.

ويعتزم الجيش طرح شركات أخرى تابعة له - في برنامج الطروحات - مثل شركة وطنية لمحطات الوقود.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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