تستعد مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ يومي 25 و26 سبتمبر الحالي، والذي سيعقد لأول مرة في إفريقيا، بحسب بيان لوزارة المالية المصرية.

والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هو أحد البنوك التنموية الكبيرة ويضم في عضويته مجموعة من الدول الآسيوية مثل الصين، روسيا، إندونيسيا والهند بالإضافة لدول عربية مثل السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الأردن ومصر. وهذا بالإضافة لدول من خارج الإقليم مثل كندا والمملكة المتحدة.

ويأتي الإعلان في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية أدت إلى شح في الدولار وصعوبة الاستيراد مما أوجد سعرين للعملة المحلية. كما تعثر الحصول على دفعات من برنامج قرض بـ 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمت الموافقة عليه ديسمبر 2022 وحصلت مصر منه على شريحة واحدة فقط.

وتسعى مصر لجذب استثمارات أجنبية وتوطيد العلاقات مع الدول الآسيوية الكبرى ومن المقرر أن تنضم لتكتل بريكس الاقتصادي الذي يضم روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا في يناير 2024.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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