أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرار بتجديد تكليف محمد فريد، قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وفقا لبيان من الهيئة يوم الاثنين.

وفي أغسطس 2022، تم تكليف فريد بالمنصب، وسيتم التجديد له لعام آخر بداية من الاثنين 7 أغسطس 2023.

وفريد عضو بالمجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه السيسي، وهو عضو أيضا مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

وكان فريد رئيس لمجلس إدارة البورصة المصرية قبل تكليفه بالمنصب.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا