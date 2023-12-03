أُعيد تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وفق بيان من وزارة التخطيط، الأحد.

وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018، ويستهدف جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

وتنفذ مصر برنامج للطروحات يستهدف جذب تدفقات دولارية في ظل أزمة سيولة واتساع فجوة سعر الصرف بين السعر الرسمي والسوق السوداء، وتأخر الحصول على شريحتين من برنامج وقعته مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، لقرض بقيمة 3 مليار دولار.

وتختص الجمعية العمومية - وفق القانون المنظم لعمل الصندوق- بمتابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدى تحقيقه لأغراضه، وكذلك وضع استراتيجية الصندوق ورسم السياسات المستقبلية وتطبيق قواعد وآليات الحوكمة والنظر في التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية التالية، حسب البيان.

ويتضمن التشكيل وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة الصندوق هالة السعيد ووزير المالية وأحد نائبي محافظ البنك المركزي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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