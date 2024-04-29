يقترب قرار تحرير سعر الصرف في مصر من شهره الثاني، ويواصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضه عن مستوياته التي بلغها إبان التعويم.

وبحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الاثنين بلغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية في مصر نحو 47.85 جنيه بتراجع طفيف عن مستويات الأحد والسبت، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وكان السعر الرسمي للدولار تراجع الأحد إلى ما بين نحو 47.69 و47.79 جنيه من نطاق 47.85 و47.95 جنيه نهاية الأسبوع الماضي، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وبحلول الساعة 10:30 صباحا الاثنين تباين أداء الدولار في بنوك حكومية، ففي حين تراجع إلى ما بين 47.65 و47.75 في بنك مصر، ارتفع إلى ما بين 47.8 و47.9 في بنك القاهرة، والبنكان هما أكبر بنكين حكوميين في مصر.

تأتي التحركات اليومية لسعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية بعد أن سمح البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار وحينها كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه، فيما تترقب مصر دفعة من قرض صندوق النقد الموسع وشريحة ثانية لاتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة السياحي.

وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار - تضمنت تحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى جنيه- فيما تتوقع الحكومة الحصول على الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار من الصفقة في مايو المقبل.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، ووافق عليه المجلس التنفيذي نهاية مارس.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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