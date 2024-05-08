* تم تحديث سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية

تراجع سعر الدولار في مصر يوم الأربعاء في السوقين الرسمية والموازية، مع استمرار تحركه منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وبحلول الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة الأربعاء تداول الدولار في السوق الموازية في نطاق بين 47.9 و48.08 جنيه وبمتوسط أقل بقدر طفيف عن متوسط 48.02 جنيه المسجل يوم الثلاثاء، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار فقد تراجع الأربعاء إلى نطاق بين 47.5 و47.6 جنيه، منخفضا من بين 47.66 و47.76 جنيه الثلاثاء، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وتقلصت بشكل كبير الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية بعد سماح البنك المركزي المصري في مارس الماضي بانخفاض قيمة الجنيه عن مستوى 30.9 جنيه للدولار. وكان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من العام الجاري.

ومكنت تدفقات دولارية تلقتها مصر، من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، البنك المركزي المصري من السماح بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وكانت مصر تعاني قبل تدفقات الصفقة من نقص حاد في النقد الأجنبي.

وتتوقع مصر الحصول على دفعة ثانية وأخيرة بقيمة 20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة في مايو الجاري بعدما تلقت الدفعة الأولى من الصفقة سابقا.



(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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