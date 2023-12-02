قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق يعمل مع السلطات المصرية التي تؤدي بشكل جيد في ظل بيئة صعبة للغاية، مؤكدة استمرار دعم الصندوق لها.

وتواجه مصر -التي تنتخب رئيس جديد هذا الشهر- تحديات اقتصادية، فيما يضع صندوق النقد الدولي خفض الجنيه رهانا لدعم الاقتصاد المٌنهك مع محاولات الحكومة جذب دولارات الخليج بإتمام صفقات بيع أصول وتمديد عمر خفض رابع محتمل للعملة المحلية، يرى صندوق النقد أنه ضروري لمصر وإلا "ستنزف" من احتياطياتها.

وقد أجل صندوق النقد مراجعتين للبرنامج الاقتصادي بتمويل بـ 3 مليارات دولار حصلت منه مصر على شريحة واحدة منذ ديسمبر 2022 بسبب تأخر الإصلاحات المطلوبة وخاصة المتعلقة بسعر الصرف، الذي يتداول في السوق الرسمي عند عتبة 31 جنيه للدولار بينما تخطى مؤخرا مستوى 50 جنيه في السوق السوداء. ويتوقع أن يتم خفض الجنيه بعد الانتخابات التي يتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

وقالت غورغييفا في تصريحات على هامش كوب 28 بالإمارات، نقلتها قناة الشرق السعودية عبر حسابها على إكس"نعمل حاليا مع السلطات المصرية، هم يؤدون بشكل جيد في ظل بيئة صعبة للغاية.. سنكمل هذا العمل ويمكنني القول بثقة إن مصر ستستمر في التمتع بدعم قوي من صندوق النقد".

والشهر الماضي قالت غورغييفا لرويترز إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج التمويل لمصر البالغ 3 مليار دولار، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب بين إسرائيل وحماس التي دخلت شهرها الثاني.

للمزيد:صندوق النقد الدولي يدرس زيادة قرض مصر بسبب الحرب في غزة

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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