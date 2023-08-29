قالت شركة طاقة عربية - التابعة لمجموعة القلعة المصرية للاستثمار إحدى شركات القطاع الخاص الشهيرة في مصر - إنه تم دعوتها لإجراء الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على حصة في محطات وطنية التابعة للجيش، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق هذا العام عن برنامج طروحات حكومية يتضمن 32 شركة منها شركات تابعة للجيش مثل شركتي صافي للمياه المعبأة ووطنية لنقل وتوزيع المواد البترولية.

وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، قالت في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إن 6 عروض غير ملزمة تقدمت لشركة وطنية التابعة للجيش، وتم المضي قدما معها حيث بدأت حوالي 3 شركات إجراء الفحص النافي للجهالة.

وقالت طاقة عربية، في بيانها للبورصة المصرية الثلاثاء، إن الشركة تقدمت بعرض غير ملزم لشراء حصة من محطات شركة وطنية، وتأهلت للمرحلة الثانية ضمن قائمة الشركات المتقدمة. ولم تذكر الشركة الحصة المستهدفة.

وأضافت "وبناء عليه فقد تم دعوة الشركة للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة".

ووفقا لتصريحات الوزيرة المصرية، يُتوقع أن يتم ترسية صفقة وطنية ما بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر هذا العام.

وتسعى مصر لزيادة حصيلتها الدولارية لمواجهة أزمة اقتصادية وشح في الدولار تسببت فيها التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية. وتخارج الدولة من الشركات وإتاحة مزيد من المساحة للقطاع الخاص هو أحد مطالب صندوق النقد الدولي الذي وقع اتفاق مع مصر في ديسمبر الماضي، لتمويل ب 3 مليار دولار حصلت منه مصر على شريحة واحدة حتى الآن.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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