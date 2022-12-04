يعتزم صندوق مصر السيادي إطلاق عام 2023 صندوق أخضر فرعي يتعلق بمشاريع الطاقة والهيدروجين، بحسب ما قاله أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي يوم الأحد.

وأضاف سليمان في تصريحات أدلى بها في مؤتمر اقتصادي تنظمه جريدة المال المصرية أن رأس مال الصندوق سيبلغ مبدئيا بين 1.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار.

وستنطلق مطلع 2023 جولة للترويج عالميا للفرص الاستثمارية التي سيتيحها الصندوق.

ونشرت الجريدة تصريحات سليمان على حسابها في فيسبوك.

(إعداد:أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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