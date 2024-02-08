ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء الخميس، داخل وخارج مصر، وفق متداولين، بينما لا تزال الحكومة تسعى لحل أزمة السيولة ورفع معنويات السوق بشأن تدفقات دولارية متوقعة.

وللمتداولين داخل مصر، يتراوح سعر الدولار في السوق الموازي بين 61 و 62 جنيه للدولار، الخميس مقارنة مع ما بين 55 و60 جنيه الأربعاء.

أما خارج مصر، فسجل سعر الشراء 61.12 جنيه للدولار الواحد، وسعر البيع نحو 62.07 جنيه للدولار الواحد وذلك مقارنة مع نحو 59.6 جنيه للدولار للشراء و60.5 جنيه لبيع الدولار الواحد الأربعاء.

يأتي هذا فيما تواجه مصر أزمة سيولة دولارية فاقمت من الفجوة بين السعر الرسمي للصرف والسعر في السوق الموازي، بينما تسعى الحكومة لتقليل سعر السوق الموازي وسط ترقب لخفض جديد لسعر الجنيه الذي يعد مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي.

ولا يزال الدولار في السوق السوداء بمصر أقل من مستويات قياسية كان قد وصل لها مع بداية العام وتخطى مستوى 70 جنيه للدولار الواحد.

ويظل سعر الصرف الرسمي للدولار عند مستوى يقارب 31 جنيه للدولار، وهو السعر الذي استقر عنده بعدما خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا -التي اندلعت في فبراير 2022- ليفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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